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В КР учатся учитывать климатические вызовы при планировании водной политики

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- Светлана Лаптева
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ПРООН организовала обучающую сессию по интеграции климатических вызовов в водную политику и планы управления бассейнами в Кыргызстане, который прошел 12-13 июля в Иссык-Кульской области в рамках регионального проекта "Изменение климата и устойчивость в Центральной Азии". Проект финансируется Европейским Союзом.

В тренинге приняли участие представители ключевых национальных и местных ведомств в области управления водными ресурсами и климатическими рисками.

Сегодня в странах Центральной Азии последствия изменения климата более ощутимы: колебания температуры, деградация земель и усиление интенсивности засух, усиление дефицита воды, усиление эрозии, сокращение площади ледников и снежного покрова Тянь-Шаня, ущерб качеству воды и экосистемам.

В Ферганской долине проживает почти 30% населения Центрально-Азиатского региона, и данный регион считается зоной наибольшего риска изменения климата среди зон особого трансграничного изменения климата.Темпы потепления температуры в Центральной Азии в среднем выше, чем в глобальном масштабе.

"Данное мероприятие очень важно в том плане, что в наших запланированных мероприятиях было создание пяти бассейновых управлений водных ресурсов. До настоящего времени нам удалось создать только одно бассейновое управление – Карадарья-Сырдарья-Амударьинское бассейновое управление водных ресурсов. Бассейн реки или рек – это та экологическая территория, на которой мы можем говорить о предпринимаемых мерах адаптации. Эти меры будут затрагивать не только узковедомственные направленные действия, это будет способствовать в масштабах бассейна общеведомственным мероприятиям по вовлечению в наши планы",-сказал заместитель директора Службы водного хозяйства Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики АБдибай Жайлообаев Абдибай .

Проект "Изменение климата и устойчивость в Центральной Азии" реализуется с упором на улучшение знаний о рисках нестабильности климата среди заинтересованных сторон на местном, национальном и региональном уровнях, содействие разработке политики и управлению ресурсами с учётом рисков, а также поддержку практических мер по снижению рисков и их предупреждения.

В связи с этим целью данной обучающей сессии по интеграции климатических вызовов в водную политику и планы управления бассейнами в Кыргызстане было повышение потенциала представителей ключевых ведомств в области управления водными ресурсами и климатическими рисками в использовании анализа рисков изменения климата, водные ресурсы и методологии управления речными бассейнами, такие как методология трансграничного диагностического анализа/программы стратегических действий ГЭФ по международным водам (TDA/SAP), передовые практики ГЭФ TWAP и избранные методики построения сценариев развития, отражающих изменение климата в целях обучения.

Основное внимание проекта уделяется интеграции климатических рисков в процессы принятия решений и стратегии развития на национальном и региональном уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/420534
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