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Назвавший женщину "мамашей" лишился двух зубов

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- Ольга Новгородцева
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2 февраля некто Р. приехал на своей машине на Орто-Сайский рынок Бишкека. Припарковался около одного из банков, но не успел выйти из машины, как к нему подошел мужчина лет 50 и стал прогонять с парковки. Р. отказался, объяснив, что этот участок земли – общий.

Подошли еще трое мужчин и начали ругаться с Р. за парковочное место.

В какой-то момент из машины Р. вышла его мать.

Из показаний потерпевшего Т.:

- В тот день в обеденное время я припарковал машину у входа на Орто- Сайский рынок. Тогда же приехал мой знакомый таксист Жекшенбек, который при мне поссорился с водителем белой машины, перегородившей ему дорогу. Я вышел из своей машины, попросил их обоих успокоиться и поставить автомобили ровнее, но рядом с водителем белой машины появилась женщина. Я сказал: "Ну вот, пришла его мамаша". И получил сильный удар в лицо.

Из показаний Р.:

- Возникла словесная перепалка, потом подошла моя мать, и мне показалось, что один из таксистов неуважительно высказался в ее адрес…

По заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму, кровоподтек носа, контузию обоих глаз, а также два выбитых зуба.

Октябрьский районный суд расценил действия Р. как хулиганство, то есть умышленные действия, нарушающие общественный порядок и нормы общепринятого поведения, сопряженное с насилием. По мнению судьи, Р. в общественном месте, в присутствии нескольких лиц, при наличии малозначительного повода совершил действия, продиктованные желанием противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.

Р. оштрафован на 40 000 сомов в доход государства.


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URL: https://www.vb.kg/420535
Теги:
парковка, хулиганство, Бишкек
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