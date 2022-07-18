Погода
$ 81.50 - 82.50
€ 82.50 - 83.50

Работники системы образования проходят школу подготовки "PISA-2025"

119  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В селе Кош-Кол Исссык-Кульской области с 17 по 27 июля будет проходить летняя школа с рабочим названием "Участие в исследовании PISA 2025 – путь к повышению качества общего образования в Кыргызстане". Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в обучающих мероприятиях принимают участие представители министерства образования, региональных и местных органов управления образования, работники педвузов и педколледжей, специалисты в области изучения школьных предметов, а также авторы учебно-методических материалов для учащихся 5-9 классов по математике, родному языку и естественно-научным предметам, специалисты в области оценки качества образования.

Спикерами семинаров будут научные сотрудники Института стратегии развития образования Российской академии образования, а также международные эксперты.

Научный руководитель летней школы: глава Центра оценки качества образования Института стратегии развития образования Российской академии образования, кандидат педагогических наук, международный эксперт Галина Ковалева.

Отметим, что летняя школа организована с целью подготовки групп управленцев и ведущих специалистов в области общего образования для организации и проведения работ в Кыргызстане в связи с предстоящим участием в международном исследовании PISA-2025.

Основная направленность занятий: освоение методологии и основных подходов к формированию и оценке образовательных результатов 21-го века на основе опыта международного исследования PISA c целью повышения качества общего образования в Кыргызстане. Все участники пройдут обучение по шести направлениям функциональной грамотности: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, глобальные компетентности, финансовая грамотность, креативное мышление.

В течение 10 дней в двух потоках будут обучены 180 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420542
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  