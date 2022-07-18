Первые случаи смертельного вируса Марбург подтвердили в Гане

Первые два случая заболевания смертельным вирусом Марбург официально подтвердили в Гане, сообщает Reuters.

Служба здравоохранения Ганы сообщила, что пациенты недавно скончались в больнице в южном регионе Ашанти. Ранее в этом месяце их образцы дали положительный результат на высокоинфекционное заболевание, похожее на Эболу.

Представители здравоохранения западноафриканской страны утверждают, что 98 человек в настоящее время находятся на карантине в связи с подозрением на случаи контакта.

"Органы здравоохранения Ганы отреагировали быстро, начав подготовку к возможной вспышке. Это хорошо, потому что без немедленных и решительных действий Марбург может легко выйти из-под контроля ", - сказал региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти.

Для Марбурга пока не существует лечения, но врачи говорят, что употребление большого количества воды и лечение специфических симптомов повышает шансы пациента на выживание. Вирус передается людям от плодовых летучих мышей и распространяется между людьми через жидкости организма. Это тяжелое, часто смертельное заболевание с такими симптомами, как головная боль, лихорадка, мышечные боли, рвота и кровотечение.