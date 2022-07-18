Погода
$ 81.50 - 82.50
€ 82.50 - 83.50

Первые случаи смертельного вируса Марбург подтвердили в Гане

562  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Первые два случая заболевания смертельным вирусом Марбург официально подтвердили в Гане, сообщает Reuters.

Служба здравоохранения Ганы сообщила, что пациенты недавно скончались в больнице в южном регионе Ашанти. Ранее в этом месяце их образцы дали положительный результат на высокоинфекционное заболевание, похожее на Эболу.

Представители здравоохранения западноафриканской страны утверждают, что 98 человек в настоящее время находятся на карантине в связи с подозрением на случаи контакта.

"Органы здравоохранения Ганы отреагировали быстро, начав подготовку к возможной вспышке. Это хорошо, потому что без немедленных и решительных действий Марбург может легко выйти из-под контроля ", - сказал региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти.

Для Марбурга пока не существует лечения, но врачи говорят, что употребление большого количества воды и лечение специфических симптомов повышает шансы пациента на выживание. Вирус передается людям от плодовых летучих мышей и распространяется между людьми через жидкости организма. Это тяжелое, часто смертельное заболевание с такими симптомами, как головная боль, лихорадка, мышечные боли, рвота и кровотечение.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420548
Теги:
ВОЗ, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  