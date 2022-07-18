Бек Исраилов получил III премию международного конкурса "ВИТЕБСК-2022"

Бек Исраилов, представлявший Кыргызстан на XXXI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "ВИТЕБСК-2022", решением жюри получил III премию. Итоги конкурса опубликованы на его официальной странице в социальной сети Facebook.

Гран-при творческого состязания было присуждено Анне Трубецкой из Беларуси. I премию отдели МАРТЕ из Италии, II премию раздели между Димитриной Германовой из Болгарии NANSI из России. А III премия была разделена между Марией Ханданян из Армении и Беком Исраиловым из Кыргызстана.

В торжественной обстановке объявлены были также лауреаты специальных наград.

В первый день конкурса участники из 14 стран исполнили славянские хиты в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виталия Кульбакова. Потом зрители праздника песни и жюри услышали от участников уже мировые хиты.