Камчыбек Ташиев за месяц построил дом матери-одиночке

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев оказал помощь матери-одиночке Гулшайыр Ташполотовой, проживающей в селе Улгу Сузакского района.

Сообщается, что мать двоих детей Ташполотова много лет работала в России и купила себе дом в селе Улгу, однако в декабре 2021 года он полностью сгорел.

Гулшайыр Ташполотова, оставшаяся без крова, обратилась за помощью к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, который выразил готовность оказать помощь женщине.

На собственные средства Ташиев за месяц построил ей новый дом, в котором есть все необходимые условия для проживания.

Вчера, 17 июля 2022 года, Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового жилья Гулшайыр Ташполотовой в присутствии старейшин села и ее родственников.