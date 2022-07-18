Погода
$ 81.50 - 82.50
€ 82.50 - 83.50

Камчыбек Ташиев за месяц построил дом матери-одиночке

865  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев оказал помощь матери-одиночке Гулшайыр Ташполотовой, проживающей в селе Улгу Сузакского района.

Сообщается, что мать двоих детей Ташполотова много лет работала в России и купила себе дом в селе Улгу, однако в декабре 2021 года он полностью сгорел.

Гулшайыр Ташполотова, оставшаяся без крова, обратилась за помощью к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, который выразил готовность оказать помощь женщине.

На собственные средства Ташиев за месяц построил ей новый дом, в котором есть все необходимые условия для проживания.

Вчера, 17 июля 2022 года, Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового жилья Гулшайыр Ташполотовой в присутствии старейшин села и ее родственников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420552
Теги:
Камчыбек Ташиев, пожар, Сузакский район, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  