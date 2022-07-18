Переводы без границ! Пополняйте карты 10 стран в приложении MegaPay

Необходимо срочно отправить деньги за границу, при этом не посещая банк? Оплатить обучение детей в вузе, рассчитаться с бизнес-партнерами, поздравить близкого с праздником или оформить покупку онлайн – поводы для переводов могут быть какими угодно.
Государственный оператор сотовой связи MegaCom рад сообщить о расширении географии международных переводов в приложении MegaPay – мы добавили возможность моментального пополнения карт банков Азербайджана, Армении, Молдовы и Туркменистана! Также пользователям доступны быстрые денежные переводы на карты банков Кыргызстана, Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Пополнение банковских карт стран зарубежья в MegaPay доступна для пользователей в режиме 24/7. Средства поступят получателя моментально!
Как пополнить карты банков Азербайджана, Армении, Молдовы и Туркменистана?
Готово!
Комиссия за услугу составляет 2,5%. Минимальная сумма перевода в Азербайджан – 4900 сомов, в остальные страны – 4400 сомов.
В MegaPay также доступны переводы:
Минимальная сумма перевода в РФ – 3100 сомов, в Казахстан – 2000 сомов.
Кроме того, в MegaPay можно пополнить карты и счета 6 банков Кыргызстана БЕЗ КОМИССИИ:
* Напомним, согласно требованиям Национального банка Кыргызстана, трансграничные денежные переводы могут осуществлять только идентифицированные пользователи мобильных кошельков. Пройти полную идентификацию можно в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom.
MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!