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Суд да дело. Жертвы семейного насилия оказались не жертвами

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- Ольга Новгородцева
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В начале июля Первомайский районный суд Бишкека практически одновременно рассмотрел два административных дела о семейном насилии. Сразу две бишкекчанки пожаловались в правоохранительные органы на издевательства мужей и просили привлечь их к ответственности.

Случай первый.

5 июля в милицию поступило заявление от некой Бермет, из которого следовало, что ее муж Улан, работающий таксистом, устроил семейный скандал, избил жену и сжег ее паспорт. Милиция начала доследственную проверку, и в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда это дело в административном порядке рассмотрел суд.

Из пояснения предполагаемого правонарушителя:

"Моя бывшая жена Бермет давно уже живет в России с другим мужчиной. Двоих детей воспитываю я сам. Когда Бермет приезжает, всегда устраивает истерики, кричит, бросается вещами. В тот день никто ее не избивал, мы просто поспорили насчет разделения детей. Она несколько раз специально ударилась о стенку, чтобы обвинить меня в избиении. Свой паспорт она сама сожгла, что подтвердит свидетель, который в то время находился у нас дома".

Из пояснений свидетеля:

"Улан приходится мне братом. В день конфликта я находился у него дома и спал. Проснулся от криков Бермет. Никто на нее руку не поднимал и насильно дома не удерживал, дверь была открыта. Детей мой брат воспитывает один, а Бермет постоянно находится в России".

Из пояснений представителя кризисного центра:

"Бермет обратилась к нам за помощью, пришла вместе с детьми. Вела себя неадекватно. Во время разговора бросила детей и отправилась в сторону магазина. Ей предложили обратиться к психологу, она отказалась. Когда у здания суда дети увидели отца, сразу бросились к нему. А Бермет сколько их не звала, дети к ней не подошли".

Из пояснений участкового:

"Пострадавшая вела себя неадекватно, беспричинно накидывалась на следователя. Думаю, у нее есть психические проблемы.

На судебном заседании Бермет кричала, материлась, перебивала выступающих, за что была удалена из зала суда".

Суд постановил: дело о правонарушении в отношении Улана Ю. прекратить в связи с отсутствием состава правонарушения.

Случай второй.

Гражданка Жибек обратилась в милицию с заявлением с просьбой принять меры в отношении ее мужа, который систематически ее оскорбляет и избивает, душит подушкой, угрожает зарезать, не дает пить и ходить в туалет, приводит в дом посторонних женщин.

Пояснения правонарушителя:

"Жибек является моей бывшей супругой, но живем мы вместе. Имеем сына и дочь. В тот день мы с бывшей супругой были дома, пришла ее сестра и позвала ее к себе собирать черешню. Вернулась жена домой, настроенной против меня. Ни жену, ни детей я никогда не бил, но родственники постоянно настраивают ее против меня. А она как ребенок: сейчас говорит одно, а завтра может сказать по-другому".

Дочь Жибек и предполагаемого правонарушителя рассказала, что мать – человек неуравновешенный. Отец ее не избивает, а женщина иногда сама наносит себе увечья.

Судом установлено, что в деле нет документов, подтверждающих причинение вреда здоровью потерпевшей. Суд счел, что производство по делу о правонарушении в отношении А.Ш. подлежит прекращению.

P.S. имена по этическим соображениям изменены.


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URL: https://www.vb.kg/420565
Теги:
насилие, семейное насилие, суд, Кыргызстан
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