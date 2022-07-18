Объявлен конкурс "Советский Союз в судьбах российских соотечественников"

Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга запускает литературный конкурс для соотечественников, проживающих за рубежом. В этом году конкурс посвящен 100-летию со дня подписания Договора об образовании Союза ССР и носит название "Советский Союз в судьбах российских соотечественников". Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Произведения принимаются до 31 июля 2022 года (включительно) по адресам электронной почты: compatriots@kvs.gov.spb.ru, ganin@kvs.gov.spb.ru.

Лучшие работы будут опубликованы в одноименном сборнике. Его презентация ежегодно проходит на Всемирной конференции соотечественников.

Требования к работам:

соответствие теме конкурса; язык произведения: русский; жанры: аналитика, публицистика, проза, поэзия, эссеистика; объем: не более 20 тысяч знаков с пробелами; в теме электронного письма необходимо указать: "сборник "Советский Союз в судьбах российских соотечественников"; в начале текста указываются фамилия и имя (либо псевдоним) автора, страна проживания и контактные данные (телефон, электронная почта).

Дополнительную информацию можно получить по следующему телефону и адресу: +7(812) 576-75-14, sobol@ kvs.gov.spb.ru.