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Объявлен конкурс "Советский Союз в судьбах российских соотечественников"

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- Анастасия Карелина
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Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга запускает литературный конкурс для соотечественников, проживающих за рубежом. В этом году конкурс посвящен 100-летию со дня подписания Договора об образовании Союза ССР и носит название "Советский Союз в судьбах российских соотечественников". Об этом сообщает Русский дом в Бишкеке.

Произведения принимаются до 31 июля 2022 года (включительно) по адресам электронной почты: compatriots@kvs.gov.spb.ru, ganin@kvs.gov.spb.ru.

Лучшие работы будут опубликованы в одноименном сборнике. Его презентация ежегодно проходит на Всемирной конференции соотечественников.

Требования к работам:

  1. соответствие теме конкурса;
  2. язык произведения: русский;
  3. жанры: аналитика, публицистика, проза, поэзия, эссеистика;
  4. объем: не более 20 тысяч знаков с пробелами;
  5. в теме электронного письма необходимо указать: "сборник "Советский Союз в судьбах российских соотечественников";
  6. в начале текста указываются фамилия и имя (либо псевдоним) автора, страна проживания и контактные данные (телефон, электронная почта).

Дополнительную информацию можно получить по следующему телефону и адресу: +7(812) 576-75-14, sobol@ kvs.gov.spb.ru.


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URL: https://www.vb.kg/420570
Теги:
конкурс, Россия, Россотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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