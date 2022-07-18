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Динара Кутманова: Передача 22-х мусоровозов – это только начало проекта

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня в Бишкеке при содействии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР прошла церемония вручения новой специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов муниципальным службам и органам местного самоуправления.

В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров и министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динара Кутманов.

Глава кабмина в своем выступлении отметил, что к ключевым проблемам можно отнести задачи, поставленные президентом страны Садыром Жапаровым по повсеместному внедрению системы раздельного сбора твердых бытовых отходов и созданию предприятий по переработке отходов.

Глава Минэкологии Динара Кутманова в интервью vb.kg рассказала, что в Кыргызстане из 456 айыл окмоту почти 80 процентов имеют старую и изношенную технику по вызову мусора.

"Сегодняшняя передача 22-х мусоровозов – это только начало большого проекта по обеспечению соответствующей техникой все айыльные аймаки в стране. Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР прилагает все усилия, чтобы найти источники финансирования для решения этого вопроса. В целом, требуется не менее 3 млрд сомов. На сегодня по части финансирования половину покрывает Фонд развития туризма и другую половину оплачивают местные органы власти", - рассказала она.

Специализированную технику для вывоза твердых бытовых отходов сегодня получили:

Общественный фонд "Фонд развития природы

Общество с ограниченной ответственностью "Satyvaldievs"(Сатывалдыевс)

Мэрия города Жалал-Абад

Ак-Суйский р/н Чельпекский айыл окмоту

Мэрия города Кара-Суу

Мэрия города Базар-Коргон

Тонский р/н Кун-Чыгышский айвыл окмоту

Ат- Башинский р/н Ат-Башинский айыл окмоту

Мэрия города Кадамжай

Ноокенский р-н Шайданский айыл окмоту

Мэрия города Талас

Аламудунский р/н Нижне-Аларчинский айыл окмоту

Ат- Башинский р/н Ак-Музский айыл окмоту

Мэрия города Баткен

Мэрия города Майлуу-Суу

Аламудунский р/н Лебединовский айыл окмоту

Мэрия города Раззакова

Жумгальский р/н Байзакский айыл окмоту

Аламудунский р-н Кок-Жарский айыл окмоту

Кара-Бууринский р/н Кара-Буринский айыл окмоту


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URL: https://www.vb.kg/420587
Теги:
Минприродресурсов, мусор, айыл окмоту, Динара Кутманова
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