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"Украина помогает Западу на своей территории истощить Россию"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке эксперты во время круглого стола "Дуга нестабильности в Центральной Азии: прогнозы, реальность, противодействие", который был организован клубом "Пикир" обсудили важность осознания места и ответственности стран Центральной Азии, Казахстана, стран бывшего Советского Союза в современной политической ситуации. И ответственность лидеров за принимаемые сейчас решения

Политический аналитик Кубанычбек Таабалдиев :

"Все попытки объединить Центральную Азию пока заканчивались провалом. Попытки создания Центральноазиатского союза возобновились с приходом к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева. На предстоящей Консультативной встрече глав государств ЦА в Чолпон-Ате могут быть подняты вопросы, которые до этого президенты безуспешно пытались решить: урегулирование политических разногласий, пограничных вопросов, экономическое сотрудничество. Однако, исходя из логики последних событий, вопрос безопасности будет стоять особняком".

Эксперт по вопросам национальной безопасности Таалайбек Джумадылов:

"Четвёртая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, которая пройдёт 21 июля 2022 года в Кыргызстане в городе Чолпон-Ате, с учётом происходящих событий на планете имеет вполне реальные возможности стать знаковой. Причём не только для Садыра Жапарова как "хозяина" этого мероприятия, но и для всех президентов нашего региона. Почему? Турбулентность в глобальном мироустройстве, да и само время ставят перед высшим руководством стран ЦАР и его народами вопрос ребром: надо обратиться к фундаментальным вопросам нашего общего бытия!

Катализатором проблемы является, прежде всего, глобальное противостояние Российской Федерации с объединённым Западом во главе с США, а также проведение специальной военной операции России на Украине как внешнее проявление этого противоборства. Для нашего региона в настоящее время как никогда ранее становится актуальным ОСМЫСЛЕНИЕ места и роли Центральной Азии в НОВОМ МИРОПОРЯДКЕ. Иначе говоря, нашему региону нужен ясный и понятный ОБРАЗ БУДУЩЕГО.

Необходимо найти ответы на следующие вопросы. С кем будет наш регион? На чьей стороне будем выступать? За что будем бороться? Какое у нас будущее?

Анализ ситуации, складывающейся на Украине и вокруг Украины, показывает: СТАВКИ РАСТУТ. Специальная военная операция по факту трансформировалась в Третью мировую "гибридную" войну (иными словами, в мировую "прокси-войну"). Следует признать: не объединённый Запад оказывает помощь Украине в её "войне с Россией", а, наоборот, Украина помогает Западу путём предоставления ему своей территории, своих людских и других ресурсов для решения геополитических целей по истощению Российской Федерации.

Перед лицом новых глобальных вызовов - в геополитике, геоэкономике, в войне цивилизаций и ценностей и т.д. - с учётом имеющихся угроз, в том числе в сфере обеспечения региональной безопасности, есть полные основания утверждать, что пришло время для нашего региона: во-первых, забыть обо всех противоречиях и разногласиях, отказаться от взаимных упрёков и демонстрации своей "большей значимости", отойти от риторики конфронтации, навешивания ярлыков и прийти к КОНСЕНСУСУ по всем региональным проблемам. Надо понять, что выяснение отношений в складывающейся ситуации – не только контрпродуктивно, но и чревато тяжкими последствиями. Во-вторых, нужно объединяться и консолидироваться, то есть перейти к консолидации и единству.

Необходимо осознать, что только в этом случае наш регион имеет шанс стать полноправным субъектом международных отношений в формирующемся новом миропорядке, а не превратиться в объект выяснения отношений крупных геополитических игроков".

Директор Центра европейско-азиатских исследований (Россия)Андрей Русаков:

"Наивно думать, что отдельная страна, даже густонаселённая и богатая, способна сегодня бороться с современными вызовами. Вижу только две структуры, которые могут вытянуть эту ношу, - это Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества. Видимо, вопрос более тесного сотрудничества Узбекистана с последней будет поднят на саммите ШОС в Самарканде в сентябре".

Алина Молдокеева, доцент Международного университета КР (Кыргызстан):

"Несмотря на географическую близость, общую историю, родственные языки Центральная Азия – один из наименее скооперированных регионов мира. По качеству региональных организаций ЦА – первая с конца. У каждой республики ЦА – своя позиция. Перед лицом угроз такое положение – очень уязвимое. Трудно говорить о перспективах создания региональной системы безопасности, поскольку большие объёмы внешних долгов у стран региона сокращают объём их политической воли. Довольно трудно говорить об абсолютной автономности в принятии решений".


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URL: https://www.vb.kg/420592
Теги:
Россия, Украина
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