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На Иссык-Куле завершился двухнедельный театральный марафон ГИТИСа

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- Анастасия Карелина
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Двухнедельный театральный марафон ГИТИСа завершился на Иссык-Куле. Школа ГИТИСа работала с 9 по 18 июля. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Кыргызстане.

Участниками международного культурного проекта стали педагоги и студенты ГИТИСа, а также театральных вузов Кыргызстана и Казахстана. Слушателей ждали мастер-классы по актерскому мастерству, режиссуре, сценической речи, движению и пластике, круглые столы и дискуссионные панели по вопросам театрального образования.

"Мне очень приятно, что вы получили возможность заниматься с лучшими преподавателями нашего института. Надеюсь, в будущем, когда мы вернемся сюда, увидим вас в новых спектаклях. Наши педагоги будут счастливы, видя, как уроки, полученные вами здесь, отражаются в работах ваших учеников", – отметил ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский на церемонии закрытия Летней школы ГИТИСа на Иссык-Куле.

Исполняющий обязанности руководителя Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев отметил, что российская театральная школа – это сочетание традиций и динамики, конкурентное преимущество нашей страны. ГИТИС не только поддерживает высокие стандарты театрального искусства, но и продолжает поднимать эту планку.

Занятия для слушателей провели проректор по учебной работе ГИТИСа Эдита Тибилова, заведующий кафедрой сценической пластики Айдар Закиров и педагог по сценической речи Елена Двизова. Актеры также приняли участие в дискуссионной панели "Современное состояние русского театра", которую провел ректор института Григорий Заславский.

"За период мастер-классов мы поняли, что система Станиславского – это не задачник с готовыми ответами, а что-то гораздо большее. Мне особенно приятно, что мой родной Русский драмтеатр был основан выпускниками ГИТИСа", - поделилась своими впечатлениями актриса Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова Ольга Осокина.

Поддержали Школу: Фонд президентских грантов, Фонд поддержки и развития театрального образования, Гуманитарный проект Ивана Полякова, члена Попечительского совета ГИТИСа.

Ранее в Бишкеке состоялась Международная школа Станиславского, организованная ГИТИСом, Россотрудничеством, при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. Школа собрала 50 молодых актеров и режиссеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/420600
Теги:
Россия, театр, Кыргызстан, Иссык-Куль, кыргызско-российское сотрудничество
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