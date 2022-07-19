В Бишкеке пройдет бесплатный показ фильма "Холм" - участника МКФ в Каннах

20 июля в Бишкеке покажут документальный фильм Дени Гербрана и Лины Цримовой "Холм". Картину можно будет увидеть в зале Дома кино имени Чингиза Айтматова.

Кинопоказ организован Pivonka Production и Бишкекской Школой Современного Искусства при поддержке посольства Франции и сети городских активистов UrbanHub.

Документальная лента Дени Гербрана и Лины Цримовой была представлена на Каннском кинофестивале. Фильм франко-бельгийского производства был создан в 2022.

О чем картина? Мусор - символ глобализации потребления. А посреди мусора – рабочие, как конечные винтики в процессе эксплуатации. Их тела изношены, их одежда испачкана отходами, которые они собирают, чтобы выжить, посреди ядовитых газов и пламени. Два режиссера решили рассказать о людях, живущих на гигантской мусорной свалке. Это кино уважения, чья пластическая сила, мощь кадров, утонченный ритм позволяют случиться знакомству и сближению. Это кино, которое без клише и риторических рассуждений говорит о том, что неприемлемо. И ставит человека мерилом всех ценностей.

Проблема отходов и мусорного полигона является критической для Бишкека и всего Кыргызстана. Полигон на окраине Бишкека, населенный мужчинами, женщинами, детьми. Дым, птицы, отходы… все напоминает Левиафан. Здесь бывший солдат, убитая горем мать, лишенные будущего молодые люди.

После показа фильма "Холм" состоится его обсуждение с режиссерами, а также приглашенными экспертами по управлению отходами.

Фильм будет демонстрироваться на русском языке с английскими субтитрами. Вход на показ свободный.