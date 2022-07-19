Мемуары актрисы Мираиды Далбаевой вышли в свет

Вышли в свет мемуары выдающейся актрисы Мираиды Далбаевой под названием "Дуэт", посвященные светлой памяти ее единственного спутника жизни Сатыбалды Далбаева, одного из величайших драматических актеров. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Отмечается, что благодаря многогранному таланту, глубине и силе исполнения ролей, они еще при жизни стали легендой сцены. За полвека каждый из них сыграл по сто ролей, они вошли в Золотой фонд культуры страны, оставив за собой нестираемый след во времени.

Мираида Далбаева – редкая женщина, которая обладает не только изысканной красотой и могучим талантом, но и высокой внутренней культурой, мудростью, тонким вкусом и присущим ей шармом, являясь своего рода иконой стиля.

В предисловии к своим воспоминаниям она пишет: "Эти страницы жизни взяли своё начало шестьдесят пять лет назад, когда нечаянная съемка в кино перевернула мою жизнь и я стала актрисой. Приход в театр стал для меня событием особой значимости. Эта жизнь оказалась полна незабываемых встреч, впечатлений, ярких эмоций, восторга. Эти прекрасные мгновения жизни мне были настолько дороги, что хотелось их на миг остановить, запечатлеть на бумаге то движение души, что я испытывала".

Уникальность этих мемуаров, подчеркивают в министерстве, в том, что автор проникновенно описывает становление и развитие драматического театра, с огромной благодарностью и почитанием она отдаёт дань великим актерам старшего поколения, которые стали ее учителями, наставниками, проявившие к ним с Сатыбалды отеческое отношение.

На презентации книги на КТРК присутствовали выдающиеся деятели культуры и науки, которые дали высокую оценку книге "Дуэт".