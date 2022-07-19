Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 82.50 - 83.50

В Бишкеке продолжают сносить самовольные постройки

199  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек продолжает работы по "очистке" столицы от самовольно установленных объектов, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Сотрудники инспекции совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичной мэрии освободили улицу Алыкулова в жилмассиве Ак-Ордо от незаконного забора, площадью 60 квадратных метров.

После разъяснительных работ по улице Анкара, горожане добровольно демонтировали пункт замены масла и магазин автозапчастей, общей площадью 114 квадратных метров.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0705003137;
  2. по Октябрьскому району: 0551551745;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0550070505.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420615
Теги:
благоустройство, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  