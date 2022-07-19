В Бишкеке продолжают сносить самовольные постройки

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек продолжает работы по "очистке" столицы от самовольно установленных объектов, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Сотрудники инспекции совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столичной мэрии освободили улицу Алыкулова в жилмассиве Ак-Ордо от незаконного забора, площадью 60 квадратных метров.

После разъяснительных работ по улице Анкара, горожане добровольно демонтировали пункт замены масла и магазин автозапчастей, общей площадью 114 квадратных метров.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам: