Погода
$ 83.00 - 84.00
€ 86.60 - 87.60

Впервые на Иссык-Куле пройдет один из этапов Чемпионата по автоспорту

130  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чолпон-Ате 6 августа пройдет III этап Открытого чемпионата по автоспорту CRC Gymkhana 2022 на Кубок G-Drive. Лучшие автопилоты республики соберутся на берегу жемчужины Кыргызстана, чтобы продемонстрировать виртуозную езду всем жителям и гостям города.

Джимхана (англ. gymkhana) – это один из видов соревнований по автоспорту, целью участников которых является прохождение трассы за минимальное время с максимальной скоростью. На трассе расставляются препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек. Водитель должен проходить трассу в заранее установленном порядке, показывая различные техники вождения. Проходя трассу джимханы, пилот должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, показывать упражнения с ездой задом, прохождением парковочных боксов, кручением "восьмёрок" и другие сложные элементы.

Предыдущие два этапа чемпионата проходили в Бишкеке на территории бывшей авиабазы Ганси. Также 5 июня 2022 г. состоялся зрелищный этап вне зачета в дисциплине Drift, специально для судейства которого прибыли гости из Казахстана. В числе звездных гостей были представители команды "Mad Panda", победившей в Чемпионате Республики Казахстан по дрифту 2021 года, Владислав Дорофеев и Максат Каимов.

III этап Открытого чемпионата по автоспорту CRC Gymkhana 2022 на Кубок G-Drive пройдет 6 августа 2022 года на территории западной парковки Ипподрома города Чолпон-Ата. Начало в 14:00.

Вход для всех желающих свободный.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420619
Теги:
гонки, автомобили, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  