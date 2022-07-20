Впервые на Иссык-Куле пройдет один из этапов Чемпионата по автоспорту

В Чолпон-Ате 6 августа пройдет III этап Открытого чемпионата по автоспорту CRC Gymkhana 2022 на Кубок G-Drive. Лучшие автопилоты республики соберутся на берегу жемчужины Кыргызстана, чтобы продемонстрировать виртуозную езду всем жителям и гостям города.

Джимхана (англ. gymkhana) – это один из видов соревнований по автоспорту, целью участников которых является прохождение трассы за минимальное время с максимальной скоростью. На трассе расставляются препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек. Водитель должен проходить трассу в заранее установленном порядке, показывая различные техники вождения. Проходя трассу джимханы, пилот должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, показывать упражнения с ездой задом, прохождением парковочных боксов, кручением "восьмёрок" и другие сложные элементы.

Предыдущие два этапа чемпионата проходили в Бишкеке на территории бывшей авиабазы Ганси. Также 5 июня 2022 г. состоялся зрелищный этап вне зачета в дисциплине Drift, специально для судейства которого прибыли гости из Казахстана. В числе звездных гостей были представители команды "Mad Panda", победившей в Чемпионате Республики Казахстан по дрифту 2021 года, Владислав Дорофеев и Максат Каимов.

III этап Открытого чемпионата по автоспорту CRC Gymkhana 2022 на Кубок G-Drive пройдет 6 августа 2022 года на территории западной парковки Ипподрома города Чолпон-Ата. Начало в 14:00.

Вход для всех желающих свободный.