Туманбаева просят обратить внимание на ситуацию со смертью водителя

В смерти водителя ГУ "Автотранспортное предприятие Управления делами Президента Кыргызской Республики" Алмаза Сопубекова повинен один из руководителей госучреждения. Об этом пишет отечественное издание "Азия Ньюс".

По данным СМИ, этот руководитель запугал водителя до сердечного приступа.

"Вместо того, чтобы проводить человека преклонного возраста на заслуженный отдых его запугивают увольнением до такой степени, что у него не выдерживает сердце. Кто понесет ответственность за его смерть? Почему бы управделами президента Каныбек Туманбаев не обратить внимание на эту ситуацию", - задается вопросом издание.

В Государственном учреждении "Автотранспортное предприятие Управления делами Президента Кыргызской Республики" пока не доступны для комментариев.