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На западе Туркменистана из-за жары гибнет скот

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В юго-западном регионе Туркменистана в эти дни жара продолжает бить рекорды. Экстремальная жара приводит к падежу скота. Об этом из Балканского велаята сообщает корреспондент Радио Азатлык.

Корреспонденты Радио Азатлык ранее сообщали, что в конце июня, когда температура воздуха в тени составляла 50 градусов, случаи массовой гибели животных были зарегистрированы и в Марыйском велаяте.

В эти дни аномальная жара установилась и в предгорьях Балканского велаята, в городе Балканабад, Сердарском и Махтумкулийском этрапах.

По данным корреспондента Азатлыка, в воскресенье 17 июля в Сердарском этрапе температура воздуха нагрелась до 44 градусов.

"За последние три дня из-за высокой температуры воздуха начался падёж скота", рассказывают жители этрапа.

Издание "Метеожурнал", отслеживающий погодные условия, 17 июля сообщило о том, что на этой предстоящей неделе в разных регионах Туркменистана ожидается жара до 45-48 градусов.

Электронное издание "Туркменистан: Золотой век" за последние четыре недели удалило по меньшей мере четыре ранее опубликованных сводок с прогнозами погоды. В данное время на сайте не доступны прогнозы погоды от 20 июня, 27 июня, 5 июля и 11 июля. Вместо сводок о погоде появляется сообщение: "Страница не найдена. Сожалеем, но запрошенная вами страница не может быть найдена".

Правительство Туркменистана и государственные СМИ никогда не комментируют и не сообщают о погодных катаклизмах и стихийных бедствиях, происходящих в стране.

Корреспонденты Радио Азатлык сообщают о массовой гибели скота из-за аномальной жары в юго-западном регионе страны. Как сообщает наш корреспондент, мясо погибших от жары животных продаётся местному населению по сниженным ценам.


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URL: https://www.vb.kg/420625
Теги:
погода, Туркменистан
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