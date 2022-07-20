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Производитель Bayraktar заверил, что никогда не продаст беспилотники в РФ

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Генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар подчеркнул, что они никогда не продавали и впредь не планируют продавать России свои беспилотники Bayraktar. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN, сообщает издание "Известия".

"Мы не поставляли и не обеспечивали их и никогда этого не будем делать. Мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, ее борьбу за свою независимость", - рассказал он в эфире телеканала.

Байрактар также добавил, что Турция и Украина имеют стратегический уровень отношений и особенно это проявляется в аэрокосмической и оборонной отрасли.

Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной по принципу win-win, что дает преимущества обеим странам", - добавил гендиректор концерна.

Ранее, 28 июня, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большую часть своих мощностей турецкий завод Baykar Makina в ближайшей перспективе сконцентрирует на производстве ударных беспилотников Bayraktar для нужд ВСУ.

В тот же день турецкая авиастроительная компания Baykar Makina заявила о планах передать ВСУ три БПЛА Bayraktar TB2 на безвозмездной основе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасс. Решение было принято после обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующий указ.


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URL: https://www.vb.kg/420626
Теги:
Россия, Турция, военная операция в Украине
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