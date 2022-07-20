Ледник N 399. Глобальное потепление - неизбежность?

Снять на видео смертельно опасный срыв части ледника, когда многотонная белая масса несется на тебя с высокой скоростью, и выжить? Это невозможно! Но произошло у нас в Кыргызстане, в ущелье Джууку! Что это, удача, суперсенсация или провидение и подсказка Бога: мол, последний раз вам, непонятливым людям, объясняю - берегите Землю, воду, природу! Вот и послал нам храброго туриста Гарри Шиммина, который все запечатлел. Смотрите!

И правда, внимание всех информагентств и пабликов в какой–то момент было приковано к ЧП в горном ущелье на Иссык–Куле вблизи Кумтора. Каким–то чудом туристу и сопровождающему группу гиду удалось снять и показать природный коллапс. Не постфактум, как это было пару лет назад в Европе, когда отломился самый большой кусок ледника, а в грандиозном движении!

Это явление шокировало и потрясло землян. Как только Шиммин выложил экстрим– экшн в сети, он появился на множестве мировых новостных лент. Это затронуло сердца и чувства даже далеких от темы гор и экологии людей. Видео позволило воочию, без посредников увидеть себя на месте этого туриста и ощутить, как ты, маленький и хрупкий, оказываешься в центре стихии и на тебя несется огромная масса из льда, воды, снега, пыли. Эти кадры жестко бросили всех смотревших в круговорот вопросов, которые требуют немедленного ответа, действий.

Для многих стало очевидно, что все правда про глобальное потепление и разрушение ледников. И действительно ли неизбежность - безвозвратное уничтожение льдов или это можно как–то остановить?

Уникальная съемка туриста Гарри Шиммина, его мужество и тот удивительный случай, что появление этого человека совпало с обрушением ледника, сделало этот факт историческим.

Гарри Шиммин:

"8 июля примерно в 14.45 я отделился от группы, чтобы сфотографироваться на вершине холма. В этот момент я услышал звук трескающейся глыбы льда. Я был на краю обрыва и нашел единственное место, где можно было укрыться. Когда снег пошел и стало темно и сложно дышать, я на секунду подумал, что могу умереть"

По его словам, остальная часть группы была дальше от лавины. Когда ледник сошел и турист присоединился к друзьям, он увидел, что одна девушка сильно порезала колено и отправилась на лошади в ближайший медицинский пункт, другая упала с лошади и получила сильные ушибы. "Смеялись и плакали всей группой, радуясь, что живы. Только позже мы поняли, как нам повезло. Если бы прошли чуть дальше, мы все были бы мертвы. Путь, по которому мы должны были пройти, был полностью покрыт лавиной. Массивные куски льда размером с автомобиль рассыпались дальше, чем мы могли бы бежать, даже если бы действовали немедленно", - поделился турист.

Пресс–секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев на своей странице в Facebook написал, что зарубежные СМИ, в частности британская The Times, отреагировали на обрушение.

Сход ледника вновь обратил внимание мировых СМИ на тему негативного влияния изменения климата. Захватывающе–ужасающие кадры, снятые британскими туристами, оказались на страницах многих зарубежных пабликов и СМИ. Влиятельное британское издание The Times на своих первых страницах опубликовало статью на эту тему и напомнило слова президента Кыргызстана об опасных последствиях глобального изменения климата, что особенно актуально для горных стран, отметил Эрбол Султанбаев.

"Таяние ледников и сокращение природных запасов воды могут привести к неминуемой катастрофе. Кыргызстан является родиной почти 10 тысяч ледников. За последние 20 лет мы наблюдаем их необратимое таяние, что ведет к постепенному сокращению водных ресурсов", - приводит The Times высказывание президента Жапарова.

Джууку теперь известно всем

Сотрудники МЧС оперативно обследовали место обвала ледника в ущелье Джууку. Они считают, что объем сошедшей ледниковой массы - 2 миллиона 11 тысяч 500 кубометров. В результате схода ледника поврежден мост для перегона скота на участке.

Джууку - самое длинное ущелье на хребте Терскей - Ала–Тоо, знаменитое своей разнообразной природой, красивыми видами и широким простором. Располагается оно на южном побережье озера Иссык–Куль, в 70 километрах от Каракола. Ущелье Джууку привлекает иностранных туристов природными красотами.

Гляциолог Рыскул Усубалиев считает, что сход ледника № 399 можно отнести к общим процессам климатических изменений. Он рассказал, что хребет Терскей является одним из крупнейших горных массивов как по высоте, так и по длине.

И выделяется развитым оледением как на южной, так и на северной стороне, которая обращена на озеро Иссы–Куль. Сам ледник № 399 находится в центральной части, которая расположена на пути западных влагонесущих масс, которые вырываются из района Балыкчы и направлены прямиком на ущелье Джууку. Этот район хорошо увлажнен влагой из высоких атмосферных зон, заграждается рельефом и воздушными потоками.

Все ледники двигаются, потому что в верхней части накапливается масса снега, которая силой гравитации давит вниз. Само тело ледника двигается в зону таяния, и таким образом в течение года происходит постоянное движение в среднем 10 метров. Обычно это происходит зимой - ранней весной. Ледник разгружается, сползает сверху.

Поскольку ледник №399 плосковершинный, он может разгружаться во все стороны. И, видимо, из–за обилия осадков осенью весной произошло переполнение. Несколько лет масса воды, снега, пыли скапливались, и вот пришло время - край уступа обвалился. Подчеркиваю, не весь ледник, а только часть его. Когда происходит таяние, сколько поступает влаги, выпадает снега - все важно отслеживать, вести наблюдения, чтобы быть готовыми к таким коллапсам.

Профессор Кайрат Молдошев считает, что необходимо взять под наблюдение место схода ледника, так как сошедшая масса начнет таять и может спровоцировать селевые явления. То, что ледники тают и частично разрушаются, - довольно частое явление в кыргызских горах. Однако столь масштабное обрушение происходит редко, еще реже снимается на видео.

До развала СССР всеми вопросами горных наблюдений занималась Тянь–Шаньская физико–географическая станция - от АН СССР и АН Кыргызской ССР.

- Но многие научные станции закрылись, и сейчас с учетом рисков изменения климата важно возобновить и усилить их работу. Наладить систему мониторинга формирования ледников, снеговой составляющей в верховьях наших рек, - убежден профессор.