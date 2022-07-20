На Ошском рынке прошли противопожарные учения

Накануне на территории торгово-рыночного комплекса "Ош базары" прошли пожарно-тактические учения (ПТУ) на предмет взаимодействия соответствующих служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Личный состав отдела чрезвычайных ситуаций (ОЧС) Ленинского района, представители службы гражданской защиты провели инструктаж с администрацией и работникам рынка по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

При проведении пожарно-тактических учений к проезду пожарных машин препятствовали конструкции временных сооружений торговых точек и заезды были заблокированы. В связи с чем сотрудниками муниципальной администрации и ОЧС Ленинского района проведена беседа с торговцами о соблюдении правил торговли на территории города, так как подобные препятствия в чрезвычайных ситуациях затрудняют работу пожарных служб.

В учении участвовали 27 сотрудников ОЧС Ленинского района, 10 сотрудников службы ООП и сотрудники муниципальной администрации, была задействована одна пожарные машина на базе КАМАЗ.