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На Ошском рынке прошли противопожарные учения

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Накануне на территории торгово-рыночного комплекса "Ош базары" прошли пожарно-тактические учения (ПТУ) на предмет взаимодействия соответствующих служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Личный состав отдела чрезвычайных ситуаций (ОЧС) Ленинского района, представители службы гражданской защиты провели инструктаж с администрацией и работникам рынка по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

При проведении пожарно-тактических учений к проезду пожарных машин препятствовали конструкции временных сооружений торговых точек и заезды были заблокированы. В связи с чем сотрудниками муниципальной администрации и ОЧС Ленинского района проведена беседа с торговцами о соблюдении правил торговли на территории города, так как подобные препятствия в чрезвычайных ситуациях затрудняют работу пожарных служб.

В учении участвовали 27 сотрудников ОЧС Ленинского района, 10 сотрудников службы ООП и сотрудники муниципальной администрации, была задействована одна пожарные машина на базе КАМАЗ.


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URL: https://www.vb.kg/420631
Теги:
Ошский рынок
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