О том, что кресло под президентом Садыром Жапаровым зашатается, отечественные фрондеры мечтать не устают. Отсюда появляются всевозможные "экспертные" прогнозы. По одним - его и команду должны были снести еще зимой из–за дефицита электроэнергии. По другим - весной, тут без привязки к каким–то конкретным недовольствам, а скорее по сложившейся традиции. Теперь вот некоторые ждут, что переворот случится осенью - причин, дескать, для этого масса, в основном связанных с социально–экономическими проблемами.

Вместе с тем, несмотря на слухи, связанные с будущими политическими потрясениями, Садыр Жапаров продолжает укреплять власть. Президент чувствует себя достаточно комфортно и уверенно для того, чтобы принимать непопулярные (в определенных кругах) законы.

К примеру, он недавно легализовал игорные заведения, хотя принятие соответствующего норматива яростно критиковали отдельные парламентарии, представители внесистемной оппозиции, а также та часть гражданского общества, которая финансируется за счет грантов США и других стран коллективного Запада.

Давление на Жапарова не сработало, информационные атаки никак не повлияли на его позицию. Он объяснил ее достаточно прагматично: со дня закрытия казино в 2012 году в стране открылось множество нелегальных игровых заведений. И, несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, к примеру, конфискацию имущества и лишение свободы по закону, нелегальные казино продолжали работать. Сейчас же государство берет под контроль этот процесс, чтобы теневые финансовые ресурсы поступали в государственную казну. К тому же новый закон об игорном бизнесе защищает и игроманов от их пагубной привычки, поскольку гражданам КР в казино вход заказан.

Также президент вернул иссыккульцам право на свободный доступ к пляжам приозерья, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны представителей туристического бизнеса.

Кроме того, буквально во вторник Садыр Жапаров подписал Указ "О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики". Этот документ предполагает ротацию директоров школ через каждые пять лет и внедрение конкурсного отбора для соискателей руководящих должностей. Делается это для повышения эффективности управления сферой образования. Нельзя сказать, что директоров школ (особенно элитных, столичных) этот указ привел в восторг.

Однако бунтовать, похоже, пока никто не собирается, достаточных для этого причин нет. Да, идут кадровые перестановки, но Садыр Жапаров еще в начале своего президентства обещал глобальные перемены во всех структурах власти. Что касается некой напряженности в социально–экономическом плане, то в основном она вызвана не локальными проблемами, а мировым кризисом. Как недавно подметил в интервью одному из отечественных СМИ Алмамбет Шыкмаматов, в Кыргызстане социально–экономические проблемы никогда не были и не будут поводом для сноса власти. Только "несправедливость может привести к очередному "кетсин".

В этом, конечно, Шыкмаматов слукавил, поскольку и первая, и вторая революции, по сути, не являлись народными восстаниями. Это были организованные госперевороты. Народу они ничего хорошего не принесли, зато их организаторы и приближенные к ним неплохо обогатились.

Притом практика переворотов привела к тому, что в республике исчезла культура взращивания (на нормальной почве народной поддержки без привлечения финансовых средств) политических лидеров. На сегодня практически не осталось представителей истеблишмента масштаба того же Омурбека Текебаева, способных систематизировать оппозиционные бурления и хоть как–то консолидировать их вокруг себя. Старая гвардия либо отдыхает, либо трудится на благо Отечества (читай: помогает президенту реализовывать его задачи). Молодежь еще либо не доросла, либо, как Сапар Исаков, на которого в последнее время оппоненты власти возлагают особые надежды, в бегах