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Нацстатком: Численность безработных в КР снизилась на 5 процентов

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- Александра Василькова
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В Кыргызстане вырос уровень занятости населения, а уровень безработицы – уменьшился. Об этом свидетельствуют итоги интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы, проведенного Нацстаткомом в 2021 году.

По данным обследования, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в 2021 году составила около 2,7 миллиона человек, из них более 2,5 миллиона занятых и более 142 тысяч безработных.

При этом, численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше по сравнению с 2020 годом увеличилась почти на 4 процента, в то время как численность безработных уменьшилась на 5 процентов. Число занятых мужчин (1,6 миллиона) в общем числе занятых в экономике превысило число занятых женщин (965 тысяч).

В 2021 году уровень занятости населения в целом составил 57 процентов, что на 0,5 процентных пункта больше по сравнению с 2020 годом. Среди мужчин уровень занятости выше (72,5 процента), чем среди женщин (42,4 процента). Уровень безработицы составил 5,3 процента и по сравнению с 2020 годом снизился на 0,5 процентных пункта.


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URL: https://www.vb.kg/420638
Теги:
безработица, Кыргызстан, экономика, Нацстатком
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