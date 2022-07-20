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Опубликовано видео аварии, случившейся на трассе Балыкчы-Ананьево-Каракол

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- Асия Канаева
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ГУОБДД опубликовало видео аварии, случившейся вчера на автодороге Балыкчы-Ананьево-Каракол.

Напомним, что 19 июля примерно в 16 часов на 58 километре автодороги Балыкчы-Ананьево-Каракол водитель автомашины Volkswagen Passat выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Ravon Nexia. Водители двух автомашин были доставлены в больницу.

На данный момент проведена соответствующая экспертиза, ведется следствие.

ГУОБДД МВД КР напоминает всем участникам дорожного движения, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям.


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URL: https://www.vb.kg/420643
Теги:
МВД, ГУОБДД, авария
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