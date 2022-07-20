Иссык-Кульский флот рубит винтами отдыхающих из России

Недавно отечественные СМИ сообщили об ужасном случае. 15 июля примерно в 17:30 на территории пансионата "Голубой Иссык-Куль" в Чолпон-Ате моторная лодка проехалась по женщине, которая плавала в это время в озере.

По словам очевидцев, лодка покалечила женщину. Пострадавшую на берег вытаскивали на двух скутерах.

Свидетели происшествия узнали, что покалеченная лодкой туристка приехала из России. Она получила рану от винта лодки, который перерубил ягодичную мышцу. Чуть позже приехала скорая и забрала женщину в больницу.

Это не единственный случай, когда иссык-кульский развлекательный флот наносит травмы отдыхающим. На пляжах творится бардак с услугами: моторные лодки с парашютами, скутеры плавают прямо среди людей. Тем самым, туристы, включая детей, постоянно подвергаются опасности быть израненными или даже убитыми.

За весь это беспредел, чреватый серьезными последствиями, не отвечает никто. Ни владельцы или руководители здравниц, ни представители местных властей или компетентных органов, таких как МЧС, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Проблема в том, что в сфере услуг на Иссык-Куле царит полное самоуправство. Не секрет, что все эти лодки, скутера, яхты, в общем, все, что приносит деньги за счет развлечения туристов, находится под контролем местной ОПГ. Очевидно, что внутри этой системы нет никаких стандартов безопасности, а власти вмешиваться боятся. В результате получается, что весь туристический бизнес Иссык-Куля только проигрывает.

Отсутствие жесткого государственного контроля за состоянием иссык-кульского флота и аттракционов стало причиной экологического загрязнения озера, а также гибели людей, покупавших для себя развлечения. Помните, как в прошлом году все мы ужасались трагедии, случившейся на пляже в Бостери, где юноша погиб в акварапке? Никто за его смерть не ответил. И вообще сейчас об этом уже все забыли – у нас уже новые трагедии, хотя сезон еще далек от завершения.

Кроме того, понятно, что очень плохо работают спасатели на пляжах. Людей даже не информируют о том, как правильно вести себя на Иссык-Куле – озеро ведь может быть очень коварным. Буквально вчера стало известно, что по счастливому стечению обстоятельств были спасены четыре человека: мать с тремя малолетними детьми плавала на баллонах и их течением унесло в открытое море. Местные жители вовремя заметили это и вернули туристов на берег. А ведь женщину должны бы были предупредить, что такой вид плавания опасен, что надо быть осторожнее.

Хорошо, что на этот раз обошлось. Однако проблему обеспечения безопасности туристов на пляжах и во время купания нужно решать на самом высоком уровне. Нельзя отдавать это на откуп ОПГ и руководителей пансионатов, поскольку опыт показывает, что это не работает.

К тому же, складывается впечатление, что нового иссык-кульского губернатора Алтынбека Сулайманова эти вопросы вообще не волнуют. Похоже сейчас он озабочен только тем, чтобы понастроить казино на побережье.