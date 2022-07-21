Погода
$ 82.36 - 83.36
€ 86.60 - 87.60

Мелису Аспекову подкорректировали приговор

60  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекский городской суд утвердил, слегка изменив, приговор Первомайского райсуда в отношении гражданского активиста Мелиса Аспекова.

Аспеков "прославился" в основном тем, что вымогал 200 000 долларов у руководителя госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу", прикрываясь именем президента Жапарова.

Как выяснило следствие, Аспеков причастен не только к этому преступлению.

Из обвинительного заключения:

"Аспеков Мелис в 2016 году, отбывая наказание в учреждении №47 ГСИН, познакомился с осужденным Салтыхановым, с которым у него сложились дружеские отношения. Аспекову стало известно о намерениях Салтыханова досрочно освободиться из мест лишения свободы, а также о проблемах у дяди жены Салтыханова, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Предвидя легкую материальную наживу, злоупотребляя доверием Салтыханова, Аспеков предложил последнему свои услуги по решению этих проблем, позиционируя себя в качестве гражданского активиста с широкими возможностями по влиянию на судебные процессы".

Как активист в 2016 году оказался в колонии? Об этом история умалчивает, но сам он объясняет это тем, что недоплатил 100 сомов водителю такси. В данном случае это не так уж и важно. Важнее другое.

Обязавшись освободить из тюрьмы гражданина Салтыханова и дядю его жены Хажмурадова, Аспеков через своего брата получил от доверчивой семьи 10 000 долларов. Потом оказалось, что этих средств недостаточно, и Хажмурадовы, скрепя сердце, вынуждены были уступить предприимчивому Аспекову квартиру в Кара-Балте.

Салтыханов освобожден из тюрьмы только в феврале 2020 года, а Хажмурадов продолжает отбывать наказание в колонии, и срок его заключения истекает только осенью 2025 года.

Аспеков же, не выполнив своего обещания, стал избегать Хажмурадовых и отказался возвращать полученные деньги и недвижимость.

Впрочем, главным эпизодом в криминальной биографии Аспекова является все-таки случай с руководством "Кыргыз Темир Жолу".

Тогдашний руководитель этого предприятия, Василий Дашков, сам сейчас находится под судом по обвинению в многочисленных злоупотреблениях. Иначе, наверное, номер с требованием у него огромной денежной суммы у вымогателей бы не прошел. Чего человеку бояться и за что откупаться, если он ни в чем не виноват и чист перед законом?

Дашков деньги вымогателям отдал.

Их, вымогателей, по первоначальной версии следствия, было двое. По неведомым причинам, отдуваться в судах Аспекову пришлось одному.

Из показаний подсудимого Мелиса Аспекова:

- С Уланом Джураевым я познакомился после октябрьских событий 2020 года. Он сам через "Фейсбук" написал мне и предложил встретиться, сказал, что у него есть большие бизнес-проекты…

Из показаний Василия Дашкова:

- После октябрьских событий 2020 года ко мне подошел Джураев, с которым я познакомился за год до этого, и сказал, что скоро будут выборы президента и надо помочь деньгами. Потом Джураев познакомил меня с Аспековым, который представился председателем избирательного штаба по Чуйской области.

Они посадили меня в машину, сказали, что им дали команду работать со мной. Аспеков в это время кому-то звонил, наверное, президенту. Мне угрожали, организовывали против меня митинги, пугали вплоть до физической расправы, сказали, что не отстанут. Я решил отдать им требуемую сумму (200 000 долларов).

Из показаний свидетеля Улана Джураева:

- Вину в вымогательстве признаю, показания, данные в ходе следствия, полностью поддерживаю. Все полученные от Дашкова деньги передал Аспекову. Со следствием заключил соглашение о сотрудничестве и был приговорен к штрафу.

Бишкекский городской суд решил не наказывать Мелиса Аспекова за мошенничество, совершенное в 2016 году, в связи с истечением сроков давности.

В пользу потерпевших с Аспекова взыскано в общей сложности 23 с половиной миллиона сомов. Расчетные счета и банковские ячейки, зарегистрированные на Мелиса Аспекова, арестованы.

Напомним, 23 марта 2022 года Первомайский районный суд Бишкека назначил Аспекову по 6 лет лишения свободы за каждый эпизод мошенничества (и 2016 и 2020 гг.), путем частичного сложения приговорив его к 7 годам лишения свободы.

Находясь в местах, не столь отдаленных, Аспеков грозил разоблачениями действующему президенту Кыргызстана и перенес операцию на сердце.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420650
Теги:
Кыргызгаз, мошенничество, суд, Бишкек, Мелис Аспеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  