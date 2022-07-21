Мелису Аспекову подкорректировали приговор

Бишкекский городской суд утвердил, слегка изменив, приговор Первомайского райсуда в отношении гражданского активиста Мелиса Аспекова.

Аспеков "прославился" в основном тем, что вымогал 200 000 долларов у руководителя госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу", прикрываясь именем президента Жапарова.

Как выяснило следствие, Аспеков причастен не только к этому преступлению.

Из обвинительного заключения:

"Аспеков Мелис в 2016 году, отбывая наказание в учреждении №47 ГСИН, познакомился с осужденным Салтыхановым, с которым у него сложились дружеские отношения. Аспекову стало известно о намерениях Салтыханова досрочно освободиться из мест лишения свободы, а также о проблемах у дяди жены Салтыханова, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Предвидя легкую материальную наживу, злоупотребляя доверием Салтыханова, Аспеков предложил последнему свои услуги по решению этих проблем, позиционируя себя в качестве гражданского активиста с широкими возможностями по влиянию на судебные процессы".

Как активист в 2016 году оказался в колонии? Об этом история умалчивает, но сам он объясняет это тем, что недоплатил 100 сомов водителю такси. В данном случае это не так уж и важно. Важнее другое.

Обязавшись освободить из тюрьмы гражданина Салтыханова и дядю его жены Хажмурадова, Аспеков через своего брата получил от доверчивой семьи 10 000 долларов. Потом оказалось, что этих средств недостаточно, и Хажмурадовы, скрепя сердце, вынуждены были уступить предприимчивому Аспекову квартиру в Кара-Балте.

Салтыханов освобожден из тюрьмы только в феврале 2020 года, а Хажмурадов продолжает отбывать наказание в колонии, и срок его заключения истекает только осенью 2025 года.

Аспеков же, не выполнив своего обещания, стал избегать Хажмурадовых и отказался возвращать полученные деньги и недвижимость.

Впрочем, главным эпизодом в криминальной биографии Аспекова является все-таки случай с руководством "Кыргыз Темир Жолу".

Тогдашний руководитель этого предприятия, Василий Дашков, сам сейчас находится под судом по обвинению в многочисленных злоупотреблениях. Иначе, наверное, номер с требованием у него огромной денежной суммы у вымогателей бы не прошел. Чего человеку бояться и за что откупаться, если он ни в чем не виноват и чист перед законом?

Дашков деньги вымогателям отдал.

Их, вымогателей, по первоначальной версии следствия, было двое. По неведомым причинам, отдуваться в судах Аспекову пришлось одному.

Из показаний подсудимого Мелиса Аспекова:

- С Уланом Джураевым я познакомился после октябрьских событий 2020 года. Он сам через "Фейсбук" написал мне и предложил встретиться, сказал, что у него есть большие бизнес-проекты…

Из показаний Василия Дашкова:

- После октябрьских событий 2020 года ко мне подошел Джураев, с которым я познакомился за год до этого, и сказал, что скоро будут выборы президента и надо помочь деньгами. Потом Джураев познакомил меня с Аспековым, который представился председателем избирательного штаба по Чуйской области.

Они посадили меня в машину, сказали, что им дали команду работать со мной. Аспеков в это время кому-то звонил, наверное, президенту. Мне угрожали, организовывали против меня митинги, пугали вплоть до физической расправы, сказали, что не отстанут. Я решил отдать им требуемую сумму (200 000 долларов).

Из показаний свидетеля Улана Джураева:

- Вину в вымогательстве признаю, показания, данные в ходе следствия, полностью поддерживаю. Все полученные от Дашкова деньги передал Аспекову. Со следствием заключил соглашение о сотрудничестве и был приговорен к штрафу.

Бишкекский городской суд решил не наказывать Мелиса Аспекова за мошенничество, совершенное в 2016 году, в связи с истечением сроков давности.

В пользу потерпевших с Аспекова взыскано в общей сложности 23 с половиной миллиона сомов. Расчетные счета и банковские ячейки, зарегистрированные на Мелиса Аспекова, арестованы.

Напомним, 23 марта 2022 года Первомайский районный суд Бишкека назначил Аспекову по 6 лет лишения свободы за каждый эпизод мошенничества (и 2016 и 2020 гг.), путем частичного сложения приговорив его к 7 годам лишения свободы.

Находясь в местах, не столь отдаленных, Аспеков грозил разоблачениями действующему президенту Кыргызстана и перенес операцию на сердце.