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В Бишкеке продолжают улучшать фасады зданий

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В Бишкеке продолжают улучшать фасады зданий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Так, в Октябрьском районе отремонтированы и окрашены фасады домов по улице Байтик Баатыра 9А, 13 за счет компании ОсОО "ЭРА КОНСТРАКШН".

В Свердловском районе отремонтированы и окрашены фасады домов по улице Абдрахманова №105/1,105/2,105/3 за счет компаний ОсОО "Спектр", ОсОО "Ак-Чуй" , ОсОО "Турпан строй" , ОАО "Финанс кредит банк" , ТЦ "Евразия", Осоо "МН Инвест групп" ОсОО "Курама Сан".

Скоро начнутся работы по улице Московской №86, на данный момент ведутся переговоры с банком "Бакай".

На территории Первомайского района начата покраска фасадов зданий по пр. Чуй № 134, а также на пересечении проспекта Манаса и улицы Московской.

Напомним, что результатом совместных усилий с бизнес-сообществом, ГУ "Бишкекглавархитектура", муниципальной инспекцией, МП "Бишкекзеленхоз" стали обновленные фасады зданий "Илбирс", зданий по проспекту Манаса №9, "Шампанвинкомбинат", пр. Ч. Айтматова № 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24а, 32, 40, 58, пр. Чуй № 98,102,104, 114, 126, 136, 162.

Работа в данных направлениях продолжается.

Мэрия столицы выражает благодарность горожанам за вклад в улучшение внешнего облика фасадов столичных зданий".


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URL: https://www.vb.kg/420653
Теги:
мэрия, Бишкек
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