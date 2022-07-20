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Компании-нефтетрейдеры получат госкредит в 1 миллиард сомов

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Две компании, поставляющие горючее в Кыргызстан, получат очередной кредит из государственного бюджета для увеличения их капитала. Об этом на пресс-конференции сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев.

Это решение принято для обеспечения необходимого запаса топлива в республике, рассчитанного на 40 дней.

"В связи с волатильностью валютного курса у компаний-поставщиков возникли проблемы с закупками. Для обеспечения бесперебойных поставок ГСМ им был предоставлен кредит из бюджета для увеличения их капитала. В настоящее время в связи с укреплением курса рубля данная проблема вновь стала актуальна для нефтетрейдеров. Поэтому было принято решение выделить еще один кредит", - заявил министр.

По его словам, сумма финансирования составит 1 миллиард сомов.


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URL: https://www.vb.kg/420661
Теги:
ГСМ, кредит, Кыргызстан, деньги, экономика
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