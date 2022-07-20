На общественное обсуждение вынесены правила работы казино в Кыргызстане

Минэкономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров "О некоторых решениях в сфере игорной деятельности".

В справке-обосновании говорится, что проект разработали, чтобы обеспечить госрегулирование игорной деятельности, установить минимальные требования к азартным играм в игровых заведениях, упорядочить лицензирование и контроль.

Отмечается, что принятие проекта постановления не повлечет за собой дополнительных финансовых затрат из госбюджета.

Указывается, что к азартным играм не будут допускать кыргызстанцев, иностранных граждан, не достигших 21-летнего возраста, недееспособных иностранцев. Игорные заведения нельзя будет посещать в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, будут запрещены кино-, фото-, видеосъемки без разрешения заведения.

В Кыргызстане разрешат казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы, тотализаторы, онлайн-казино, электронное (виртуальное) казино.Для открытия и официальной работы каждого подобного заведения нужно будет получать лицензию.

Организаторы азартной игры должны будут сформировать обязательный резервный фонд для обеспечения покрытия потенциальных потерь, защиты от возможных рисков, которые могут возникнуть при игорной деятельности.

Каждого игрока и их выигрыши будут регистрировать по персональным идентификационным данным. Создадут электронную базу с онлайн-доступом к ней уполномоченного госоргана по регулированию игорной деятельности.

Регулировать игорную деятельность будет Служба регулирования и надзора за финансовым рынком.