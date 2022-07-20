"Камчыбек Ташиев всего лишь выполняет свой долг по защите страны"

Журналист Дайырбек Орунбеков на своей странице в соцсети призвал общественность поддержать главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и стать единомышленниками в желании мира и стабильности в стране.

"Ташиева снова все обсуждают. В своем интервью он недвусмысленно заявил, что кто в государстве будет готовить бучу и будет пытаться захватить власть, то пепел того будет развеян в небе. Надо уже признать, что человек он крайне эмоциональный и привык все прямо говорить. С другой стороны, это лучше, чем быть похожим на людей, которые внешне позиционируют себя культурными и вежливыми, а внутри остаются гнилыми.

Друзья, в стране кто-то должен охранять порядок. До каких пор наш народ будет игрушкой в руках тех лиц, которые только и живут мыслями о захвате власти в стране? Наша страна полигон что ли для их авантюристских замыслов?

Камчыбек Ташиев всего лишь выполняет свой долг по защите национальной безопасности. Давайте же друзья станем единомышленниками в поддержку мира, благополучия, безопасности и стабильности в нашей стране!

Чего мы достигли кровью, огнем и беспорядками? В этой связи разве не актуальными становятся слова о том, что прах всех разрушителей мира будет развеян в небе.

Особенно в этом плане стараются некоторые прозападные "демократы". Но даже в той же Америке, которую вы так часто приводите в пример, не будут церемониться с разного рода нарушителями мира и развеют их прах в небо. Мы восхищаемся достижениями в соседнем Узбекистане, но забываем, что многое они смогли достичь благодаря железному порядку.

Так почему же мы восхищаемся другими, а сами только и ведем разговоры о том, что "осенью что-то назревает или весной что-то будет"", - написал Орунбеков.