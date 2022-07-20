Гобер в "Миннесоте". Пять вопросов о главном обмене в НБА лета-2022

Руди Гобер не должен был стать главной сенсацией межсезонья НБА, особенно на фоне новостей о желании Кевина Дюранта поменять команду или же решении "Финикса" дать максимальный контракт Эйтону. Однако обмен французского центрового потряс как лигу, так и болельщиков, его переход в Миннесоту уже называется главным провалом лета. Впрочем, спешить с такими оценками пока рановато. Первая серьёзная прикидка будет накануне старта сезона, когда эксперты дадут прогнозы на первые матчи, найти их можно будет по ссылке. Ну а пока попробуем ответить на главные вопросы по этому переходу.

Куда и на кого обменяли Руди Гобера?

В результате сделки между "Ютой Джаз" и "Миннесотой Тимбервулвз" Руди Гобер теперь будет защищать цвета "волков". Взамен него "джазмены" получили Патрика Беверли, Малика Бизли, Джарреда Вандербилта, Уокера Кесслера, Леандро Больмаро, четыре пика первого раунда и право обменяться пиками в 2026 году.

Кто выиграл в этой сделке?

О победителях пока ещё рано говорить. Ни один из игроков со стороны "Миннесоты" и близко не звезда. Все так или иначе ролевики, за которых "Юта" не будет сильно держаться и попытается обменять дальше. Главная выгода для "Джаз" в этом обмене - пики, но их ценность раскроется лишь через несколько лет.

"Миннесота" же получает полноценную звезду, не потеряв никого из своих лидеров. Да, теперь у команды нет глубины. Но воссоздать её вполне возможно на рынке свободных агентов и с помощью обменов.

Почему баскетбольные эксперты и болельщики считают трейд провальным для "Миннесоты"?

Здесь роль играют три фактора:

● Цена. Пять игроков и четыре с половиной пика на драфте можно считать крупнейшей компенсацией за звезду в истории лиги. Энтони Дэвис три года назад обошёлся в трёх игроков и три пика первого раунда. Хотя уровень игры Дэвиса явно выше нынешнего Гобера.

● Место, куда пришёл Гобер. "Миннесота" была командой, которая строилась вокруг молодых лидеров и отдавала предпочтение развитию своих активов. Обмен забирает у команды перспективу и делает чёткий акцент на "здесь и сейчас", с которым молодёжь может не справиться.

● Роль на площадке. Гобер - типичный центровой. Главная звезда "Миннесоты" - Карл-Энтони Таунс - также центровой. Учитывая статус, большую часть времени на площадке они будут проводить вместе, что для современной НБА нонсенс.

Зачем тогда "Миннесота" пошла на такой трейд?

Первая гипотеза: популярность франшизы. Владельцы команд всегда хотят зарабатывать, а не тратить деньги. Это возможно, если твоя франшиза привлекает болельщиков на стадион и собирает высокие рейтинги на телевидении. Самый простой способ это обеспечить - купить звезду. "Миннесота" по итогам прошлого года была в последней десятке команд НБА по посещаемости, сейчас продано 90% абонементов. То есть трейд уже приносит деньги!

Вторая гипотеза: результат. Звёзд НБА продают нечасто. А звёзд, которые могут менять ход не только отдельных матчей, но и влиять на игру всей команды, - ещё реже. Руди Гобер - трёхкратный обладатель награды лучшего игрока оборонительного плана. И он может решить проблемы "Миннесоты" в защите. Также француз не понаслышке знает, что такое выигрывать регулярный чемпионат.

Будет ли работать связка Гобер - Таунс?

На этот вопрос вам не ответит сейчас никто. Два центровых уровня олл-стар - уникальный кейс для НБА.

Гобер - центровой старого образца с упором на защиту и без больших скиллов в атаке. Таунс - современный бигмен с дальним броском и высокой подвижностью, но с проблемами в обороне под щитом.

На бумаге они прекрасно дополняют друг друга. Более того, ни у одной команды НБА сейчас нет бигменов такого уровня, чтобы остановить этот дуэт. Как в своё время "Голден Стэйт" начал уничтожать всех дальними бросками, так и "Миннесота" сейчас может задать тренд в сторону больших игроков. Или же современный баскетбол докажет, что пока ещё не пришло время меняться.