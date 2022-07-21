ГКНБ задержан контрабандный груз медикаментов

ГКНБ совместно с ПС ГУОД на въезде в Кыргызскую Республику задержано грузовое автотранспортное средство, перевозившее контрабандный груз - лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на территории Кыргызстана на въезде в республику было задержано грузовое автотранспортное средство марки Volvo с прицепом КРОН под управлением гражданина Кыргызской Республики К.К. На линии досмотра автотранспорта гражданин К.К. предъявил документы CMR на груз "домашние вещи". Однако, в ходе углубленного досмотра автомобиля был выявлен другой груз - медикаменты, которые были спрятаны за б/у вещами.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.