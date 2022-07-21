Чынара Тилекматова из Бишкека рассказала Владимиру Путину о своей мечте

Школьница из Бишкека Чынара Тилекматова рассказала президенту России Владимиру Путину о своей мечте.

Глава Российской Федерации в режиме видеоконференции пообщался с финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена", которые собрались в Международном детском центре "Артек" для участия в финале соревнования.

Чынара и 13 других кыргызстанских школьников приехали в "Артек" по программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Юная бишкекчанка Чынара Тилекматова – ученица 10 класса школы-гимназии № 67, активный участник молодежных движений "Волонтеры Победы", Литературная молодежь, Совета молодых российских соотечественников. Чынара была среди тех, кто рассказал президенту России о себе и своей мечте.

Чынара рассказала Владимиру Путину о том, что ходит в музыкальную школу, на шахматы и в спортивную секцию под названием "Айкидо".

"О "Большой перемене" я узнала в Россотрудничестве. "Большая перемена" делает невозможное возможным, потому что у меня всегда было три мечты. Первая мечта – познакомиться и пообщаться с Вами. Вторая мечта – поступить в лучший российский вуз. Третья мечта – попасть в "Артек". Сегодня эта мечта сбылась. Надеюсь, я выиграю этот конкурс, стану финалистом и буду учиться в лучшем российском вузе, а я хочу учиться в Международном государственном университете на юриспруденции. Хочу быть, как все в моем роде, потому что все, начиная с прабабушки, прадедушки, бабушки учились здесь. А теперь и я буду учиться в России. Мне нравится Россия!", - рассказала Чынара.

Путин ответил, что получать образование в российских вузах - очень хорошая семейная традиция.

"Хорошо, что эта традиция сохраняется и передается таким молодым людям, как ты. Я желаю тебе успехов. Нам такие творческие, заряженные на успех молодые талантливые люди нужны. Успехов тебе!", - пожелала президент.