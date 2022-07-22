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Судьи Верховного суда и местных судов проходят обучение в Германии

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- Назгуль Абдыразакова
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Судьи Верховного суда и местных судов принимают участие в Летней школе административного права в немецком городе Висмар. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, в ней принимают учакстие судья Верховного суда Чинара Садырова, судья административного суда Чуйской области Мелис Жаманкулов, судья административного суда Джалал-Абадской области Азис Кудайбергенов, судья административного суда Иссык-Кульской области Женишбек Барынбаев и судья административного суда Баткенской области Назгул Атаканова.

В летнюю школу также приехали судьи административных судов Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

В ходе учений судьи будут обсуждать историю административного судопроизводства, ход административных процедур, свободу административных органов в принятии решений, их границы и формы административных действий, а также незаконные административные акты: ничтожность, отмена административного акта и внутренний административный контроль.

Отмечаем, что данная летняя школа организована региональной программой GIZ "Содействие правовой государственности в Центральной Азии" с 18 по 29 июля.


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URL: https://www.vb.kg/420714
Теги:
Верховный суд, Германия, Кыргызстан
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