Судьи Верховного суда и местных судов проходят обучение в Германии

Судьи Верховного суда и местных судов принимают участие в Летней школе административного права в немецком городе Висмар. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, в ней принимают учакстие судья Верховного суда Чинара Садырова, судья административного суда Чуйской области Мелис Жаманкулов, судья административного суда Джалал-Абадской области Азис Кудайбергенов, судья административного суда Иссык-Кульской области Женишбек Барынбаев и судья административного суда Баткенской области Назгул Атаканова.

В летнюю школу также приехали судьи административных судов Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

В ходе учений судьи будут обсуждать историю административного судопроизводства, ход административных процедур, свободу административных органов в принятии решений, их границы и формы административных действий, а также незаконные административные акты: ничтожность, отмена административного акта и внутренний административный контроль.

Отмечаем, что данная летняя школа организована региональной программой GIZ "Содействие правовой государственности в Центральной Азии" с 18 по 29 июля.