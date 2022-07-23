Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 84.61 - 85.61

23 июля на Иссык-Куле начнет работу международный художественный пленэр

133  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 23 июля по 5 августа творческий союз художников России проведет в Кыргызстане международный пленэр "Сибирь - Кыргызстан". Об этом сообщил Русский дом в Бишкеке.

Участниками пленэра станут 7 художников разных возрастов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Тюмени и их коллеги из нашей республики.

Мастера проедут по маршруту Бишкек – Алтын-Арашан – Каракол – Джеты-Огуз – Иссык-Куль. Работы, созданные художниками за время этого летнего путешествия, затем будут выставлены в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Выставка произведений кыргызских и российских художников откроется уже 5 августа и продлится до 7 августа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420716
Теги:
искусство, Иссык-Кульская область, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  