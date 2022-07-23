23 июля на Иссык-Куле начнет работу международный художественный пленэр

С 23 июля по 5 августа творческий союз художников России проведет в Кыргызстане международный пленэр "Сибирь - Кыргызстан". Об этом сообщил Русский дом в Бишкеке.

Участниками пленэра станут 7 художников разных возрастов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Тюмени и их коллеги из нашей республики.

Мастера проедут по маршруту Бишкек – Алтын-Арашан – Каракол – Джеты-Огуз – Иссык-Куль. Работы, созданные художниками за время этого летнего путешествия, затем будут выставлены в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Выставка произведений кыргызских и российских художников откроется уже 5 августа и продлится до 7 августа.