Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает горожан и гостей столицы посетить один из музыкальных вечеров под открытым небом. Сегодня, 23 июля, здесь пройдет концерт "В кругу друзей". Он посвящен дню рождения ведущей солистки балета, заслуженной артистки Кыргызской Республики Асель Айдаровой.

Начало в 20 часов.

В воскресенье, 24 июля, бишкекчане и гости города могут посетить концерт солистов оперы. Концертмейстер вечера - заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.

Начало в 20 часов.

27 июля поклонников классики вновь ждет концерт солистов оперы.

Начало в 20 часов.

28 июля здесь состоится концерт струнного камерного оркестра.

Начало в 20 часов.

29 июля всех приглашают на концерт "Молодая Опера - Молодой Балет".

Начало в 20 часов.

Музыкальные вечера проходят у арки театра со стороны сквера "Театральный".

В филиале столичной "Галереи М" и АртХолле продолжает работу международная выставка "Мы вместе".

Свои работы представили художники Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Поклонники искусства живописи могут увидеть и оценить картины Араншы Шаржанова, Шавката Маматкаримова, Руслана Ибраимова, Бахрамжана Темирова и Азамата Абакирова.

В экспозицию вошло 40 живописных полотен представителей разных поколений, разных школ и разных же взглядов на мир.

Продлится выставка до 25 июля. Вход для посетителей свободный.

Приходите в филиал "Галереи М" в ЦУМ-2 "Айчурок" (4 этаж/413) и АртХолл.

В Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева продолжается выставка "Цветотерапия".

В экспозицию, разместившуюся в "стеклянном" зале на втором этаже музея, вошли произведения из собрания КНМИИ. Это живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства. Фондовая выставка "Цветотерапия" организована с целью повышения эстетического, психологического и морального настроения ценителей прекрасного в наше неспокойное время методом цветовой терапии.

Посетить экспозицию можно до 10 августа. Вход свободный.

Также в КНМИИ открыта персональная выставка произведений художника-ювелира, народного художника КР, почетного академика Российской академии художеств, обладателя множества призов и наград различных международных выставок и конкурсов, члена Международной Ассоциации ювелирного искусства Германии Виктора Сырнева, посвященная 80-летию со дня рождения мастера.

В экспозицию вошли более ста произведения из фонда отдела декоративно-прикладного искусства, созданных в разные периоды творчества. Каждая работа художника неповторима, каждый рисунок наполнен глубоким содержанием.

Посетить выставку можно до 28 августа.

В музее продолжает работу и выставка "Сулуусуу", посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.

Посетить выставку можно до 28 июля.

КНМИИ расположен по адресу: улица Абдрахманова, 196.

Время работы музея: с 11 до 19 часов. Понедельник - выходной. Последняя пятница месяца - санитарный день.