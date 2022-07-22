В Минтруда рассказали, в каких областях снизилось количество нуждающихся се

На коллегии министерства труда, социального обеспечения и миграции рассказали, в каких районах и областях Кыргызстана наблюдается снижение числа получателей пособия нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет - "үй-бүлөгө көмөк" (УКБ). Об этом сообщает пресс-служба МТСОиМ КР.

В июне 2022 г. доля детей, получающих пособие УБК, снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 14,1% от общего количества детей (2 445,2 тыс чел.).

Снижение было достигнуто через усиление адресности при назначении пособий, создание рабочих мест, повышение заработной платы, а также оперативный обмен актуальной информацией о получателях через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук".

Кроме того, значительную поддержку преодоления нуждаемости оказало снижение с 1 января 2022 года тарифа на электрическую энергию для получателей пособия "уй-булого комок" в размере 50,0 тыйынов за 1 кВтч при потреблении до 700 кВтч в месяц.

В целом, из 53 районных/межрайонных/городских территориальных управлений количество получателей уменьшилось в 40 и увеличилось в 13-ти.

На коллегии территориальным управлениям поручили усилить работу по правильному применению критериев определения нуждаемости семей, что позволит повысить адресность социальной поддержки и поддержать малообеспеченные семьи. Было отмечено, что высокая доля получателей пособия УБК - около и более трети детей – наблюдается в Ак-Талинском, Баткенском (межрайон), Каракульджинском, Чон-Алайском, Базар-Коргонском, Аксыйском, Ала-Букинском, Чаткальском, Токтогульском и Тогуз-Тороузском районах.