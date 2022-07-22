Выступление президент РК Касыма-Жомарта Токаева на саммите лидеров стран ЦА

Президент Касым-Жомарт Токаев на четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии заверил, что Казахстан остается верен стратегическому курсу на укрепление регионального сотрудничества, повышение роли Центральной Азии на мировой арене. Речь лидера опубликовала его пресс-служба.

"В настоящее время сотрудничество в Центральной Азии сталкивается с новыми вызовами. Они хорошо известны. Несмотря на это, наши взаимоотношения, уверен, выдержат испытание временем и в непростой геополитической ситуации станут еще более устойчивым/

Страны региона достойно проявляют себя в переломный период нарастающей международной напряженности. Этому способствует наша прагматичная и сбалансированная внешняя политика. Испокон веков территории наших стран выступали важным связующим звеном между цивилизациями. И сегодня важнейшей миссией Центральной Азии, на мой взгляд, является наведение мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики и экономики. Рано или поздно период геополитической конфронтации закончится, а возведенные мосты останутся", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил коллегам сосредоточиться на решении нескольких задач.

"Ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии", - сказал президент Казахстана.

"Центральноазиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций секретарей Советов безопасности", - предложил он.

Кроме того, глава Казахстана предложил поручить министрам иностранных дел минимум раз в полгода проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики.

"Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах. В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая. Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Мы, лидеры государств, должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности в регионе. Каждый выстрел на межгосударственных границах отдается тяжелым эхом не только в вовлеченных странах, но и во всем регионе. Напротив, именно в нынешних кризисных условиях наши государства должны продемонстрировать пример цивилизованного, ответственного преодоления противоречий", - подчеркнул президент Казахстана.

"Мы по своему собственному опыту знаем, что процесс юридического оформления границ весьма сложен и тернист. Разрешение спорных вопросов возможно исключительно мирным путем в духе подлинного добрососедства и уважения фундаментальных принципов международного права. Иной альтернативы не существует. Затягивание или игнорирование этого комплекса проблем чревато эскалацией и, в конечном счете, может свести на нет все усилия по развитию сотрудничества в Центральной Азии", - сказал он.

"Казахстан как единственное на постсоветском пространстве государство, которое осуществило полную делимитацию своей протяженной границы, готов оказать посильное содействие в поиске взаимоприемлемых решений. В частности, предлагаем создать экспертную площадку для выработки взаимоприемлемых подходов к делимитации границ. К этой работе должны быть привлечены опытные юристы, картографы, пограничники и другие специалисты, а координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел", - предложил президент Казахстана.

Глава государства также коснулся экономических вопросов.

"Угроза надвигающейся глобальной рецессии, во многом спровоцированной санкционными войнами и растущим протекционизмом, выводит на первый план вопрос форсированного развития регионального экономического сотрудничества. В условиях рушащихся производственных и торговых цепочек поставок повсеместно и все более отчетливо проявляется тенденция к регионализации", - сказал Касым Жомарт Токаев.

"Центральноазиатская экономическая кооперация вполне может стать если не главным, то, по крайней мере, одним из ключевых источников роста наших национальных экономик, - отметил он. - Было бы практически полезно принять действенные меры для запуска сети приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы стран Центральной Азии с перспективой ее дальнейшего расширения".

Президент Казахстана отметил, что необходимо шире использовать современные пути наращивания экспорта товаров. Недавние повсеместные ограничения и локдауны показали важность развития электронной коммерции, добавил он.

"Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции на предстоящих онлайн-выставках, - заявил Касым-Жомарт Токаев. - К примеру, в ходе последней выставки на площадке Alibaba только Россия представила свыше 50 тысяч наименований товаров. В текущем году Казахстан стал 18-й страной, которая открыла Национальный павильон на платформе Alibaba. Павильон был открыт 24 июня 2022 года, всего на платформе представлено 7500 единиц казахстанских товаров порядка 130 компаний".

"Необходимо повышать транспортную связанность региона и последовательно улучшать условия транзита, - подчеркнул глава государства. - Казахстан готов участвовать в строительстве железной дороги "Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар". В частности, мы можем обеспечить бесперебойную поставку материалов верхнего строения железнодорожных путей и предоставить подвижной состав. Со своей стороны, призываем партнеров активнее использовать железную дорогу "Казахстан - Туркменистан - Иран", кратчайший маршрут между Восточной Азией и странами Персидского залива".

Затем президент страны перешел к экологическим вопросам. "Современные климатические вызовы, растущий спрос на водные и энергетические ресурсы требуют принятия решительных мер для обеспечения рационального использования водных ресурсов бассейна Аральского моря", - заявил он.

"Согласно докладу Международной группы экспертов по изменению климата, температура в нашем регионе растет намного быстрее чем в среднем на планете. Процессы изменения климата приводят к сокращению площади ледников - главного источника воды для нашего региона, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Их объем в Центральной Азии за последние 50 лет сократился на 20−30%, что в перспективе в разы уменьшит сток рек Сырдарья и Амударья. Все это влечет за собой серьезные риски для продовольственной, энергетической и экологической безопасности региона, требуя принятия безотлагательных совместных мер. В этом ключе приветствуем инициативу Кыргызстана об объявлении 2022 года Международным годом устойчивого горного развития. Кроме того, считаем своевременным предложение Таджикистана объявить 2025 год Международным годом сохранения ледников".

"Глубоко убежден, что без консолидации наших усилий преодолеть последствия изменения климата в Центральной Азии уже невозможно. Поэтому для координации совместных действий предлагаем создать Проектный офис стран Центральной Азии по охране окружающей среды и проведения согласованной политики по изменению климата в регионе", - добавил президент Казахстана.

Президент страны привел некоторые факты по теме водных ресурсов. Спецдоклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата о 1,5 градусах прогнозирует рост температуры в Центральной Азии к концу столетия до 6 градусов по Цельсию, что в два раза выше прогнозируемого роста глобальной температуры. Сегодня в Казахстане имеются 2724 ледника. Самый большой - Туюксу - за последние 38 лет уменьшился на 1 км. Он ежегодно теряет примерно 1 млн тонн своего объема, составляющего 58 млн тонн. Это приведет к уменьшению объема водных ресурсов более чем на 20% к 2040 году".

Что касается культурно-гуманитарной повестки, президент Казахстана отметил актуальной задачей расширение сотрудничества в сфере науки и образования. "Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона", - сказал он.

Глава Казахстана также предложил наладить тесные связи между академиями наук государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов.

"На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать Объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки", - сказал он.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев заявил: "Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни. К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт".

"Казахи говорят: "Татулық - таусылмас бақыт", что означает "Дружба - неисчерпаемое богатство". Уверен, испытанные временем близкие доверительные отношения, общие исторические и духовные корни всегда будут неиссякаемым источником дружбы наших стран", - заключил президент Казахстана.