Минтруда КР выявило 5,4 тысяч детей мигрантов, проживающих без опеки

Министерство труда и соцобеспечения КР выявило 5,4 тысяч детей мигрантов, проживающих без опеки не у родственников. Об этом было сказано на коллегии ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, министерство труда, социального обеспечения и миграции с начала 2022 года провело 148 920 подворных обследований по выявлению детей трудовых мигрантов.

"Было выявлено 88 034 детей родителей-мигрантов, из них детей внешних мигрантов - 73 546 (83,5%), детей внутренних мигрантов - 14 448 (16,5%).

На момент выявления 5,4 тыс детей проживали у лиц, не имеющих с ними родственных связей (в 2021 г. – 1,5 тыс. детей). При этом родителями не принимаются меры по назначению официального опекуна на период отсутствия на территории КР.

Из числа выявленных детей родителей-мигрантов переданы под предварительную опеку – 863 ребенка, под опеку/попечительство по решению суда - 256, переданы в приемные семьи - 28, направлены в интернатные учреждения - 24 ребенка. С семьями выявленных детей родителей-мигрантов проводится разъяснительная работа о необходимости оформления опеки над детьми".