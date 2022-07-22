Погода
$ 81.62 - 82.62
€ 86.60 - 87.60

Министр труда Кудайберген Базарбаев рассказал о мерах по выводу из бедности

407  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Около 70 тыс человек или более 13 тыс малоимущих семей приняли участие 357 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектах по всей стране. Об этом рассказал минстр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарабев в рамках коллегии ведомства, которая проходит сегодня.

"Министерством совместно с ВПП ООН реализуется масштабный проект "Продукт в обмен за работу" для поддержки малоимущих семей. Около 70 тысяч человек смогли принять в нем участие. За проводимые работы было распределено более 2139 тонн продовольствия (мука и растительное масло).

Также 6,3 тысяч малоимущих кыргызстанцев приняли участие в 31 проекте по оказанию экстренной поддержки наиболее уязвимым слоям населения по схеме "наличные средства за работу (обучение)". Среди них были распределены наличные средства в сумме 8 958,4 тыс. сом

Сегодня мы переходим к качественно новым активным мерам вывода из бедности. Был апробирован новый инструмент – социальный контракт. В Кадамжайском районе Баткенской области и Жумгалском районе Нарынской области 100 нуждающихся семей получили по 100 тысяч сомов на доходоприносящие проекты. Это строительство теплиц, изготовление брусчатки, ремонт авто, сварка, животноводство, организация собственного хозяйства и т.д.), что позволит улучшить положение 500 человек", - рассказал он.

По словам Кудайбергена Базарбаева, решением председателя кабмина было утверждено Положение о предоставлении социальной помощи на основе социального контракта. Теперь социальный контракт будут внедрять по всей стране. На следующий год планируется выдать гранты 2 800 малоимущим семьям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420731
Теги:
Министерство социального развития, Кудайберген Базарбаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  