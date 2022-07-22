Министр труда Кудайберген Базарбаев рассказал о мерах по выводу из бедности

Около 70 тыс человек или более 13 тыс малоимущих семей приняли участие 357 инфраструктурных, обучающих и доходоприносящих проектах по всей стране. Об этом рассказал минстр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарабев в рамках коллегии ведомства, которая проходит сегодня.

"Министерством совместно с ВПП ООН реализуется масштабный проект "Продукт в обмен за работу" для поддержки малоимущих семей. Около 70 тысяч человек смогли принять в нем участие. За проводимые работы было распределено более 2139 тонн продовольствия (мука и растительное масло).

Также 6,3 тысяч малоимущих кыргызстанцев приняли участие в 31 проекте по оказанию экстренной поддержки наиболее уязвимым слоям населения по схеме "наличные средства за работу (обучение)". Среди них были распределены наличные средства в сумме 8 958,4 тыс. сом

Сегодня мы переходим к качественно новым активным мерам вывода из бедности. Был апробирован новый инструмент – социальный контракт. В Кадамжайском районе Баткенской области и Жумгалском районе Нарынской области 100 нуждающихся семей получили по 100 тысяч сомов на доходоприносящие проекты. Это строительство теплиц, изготовление брусчатки, ремонт авто, сварка, животноводство, организация собственного хозяйства и т.д.), что позволит улучшить положение 500 человек", - рассказал он.

По словам Кудайбергена Базарбаева, решением председателя кабмина было утверждено Положение о предоставлении социальной помощи на основе социального контракта. Теперь социальный контракт будут внедрять по всей стране. На следующий год планируется выдать гранты 2 800 малоимущим семьям.