Семьям погибших во время приграничного конфликта выделено 31 млн сомов

Согласно постановлению кабмина, 31 семье граждан, погибших в результате событий, произошедших 28-30 апреля 2021 года в Баткенской области, выделена единовременная материальная помощь в размере 31,0 млн. сом. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, единовременная материальная помощь в размере от 50,0 тыс. сомов до 100,0 тыс. сомов выделена 107 пострадавшим гражданам на сумму 6,4 млн. сом.

Детям погибших лиц, не достигшим 18 лет, родителям погибших лиц, пострадавшим, признанным ЛОВЗ произведен перерасчет размера дополнительного ежемесячного социального пособия с 1 октября 2021 г. На 1 июля пособие в размере 3700 сомов получают 59 человек.

Нуждающимся семьям, имеющим детей до 16 лет, постоянно проживающим на приграничных территориях Баткенской области, имеющих особый статус", установлены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1000 сомов к пособию "уй-булого комок" с 1 марта 2022 года.

Во время летних каникул организован отдых в детских лагерях и пансионатах для 189 детей пострадавших граждан Баткенской области.