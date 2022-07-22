В Нарыне замакимы оштрафованы за бездействие по факту семейного насилия

Прокуратурой Нарынской области проведена проверка в местных государственных администрациях Нарынской области на предмет исполнения требований Закона "Об охране и защите от семейного насилия". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что за 6 месяцев 2022 года на территории области зарегистрировано 132 случая семейного насилия, из них 118 случаев в отношении женщин, 13 случаев в отношении несовершеннолетних. В частности 64 случая физического насилия (48,5%) и 68 (51,5%) случаев психологического насилия.

В связи с тем, что районными администрациями не были предприняты соответствующие меры для предотвращения домашнего насилия, прокуратурой области возбуждено 5 административных производств в отношении замакимов районов по статье 435 Кодекса КР "О правонарушениях" и привлечены к административной ответственности путем наложения штрафа на общую сумму 50 000 сомов.

"Областной прокуратурой будут усилены мероприятия по предотвращению семейного насилия, работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, противодействию преступности среди подростков"- говорится в сообщении генпрокруторы.