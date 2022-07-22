Погода
$ 81.62 - 82.62
€ 86.60 - 87.60

В Оше обсудили вопросы укрепления межконфессиональных отношений

190  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В мэрии города Ош состоялось собрание на тему "Биримдик жана ынтымак – бакубаттуулук". Об этом сообщает пресс-служба ошского муниципалитета.

По ее данным, в мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, глава южного регионального отделения госкомиссии по делам религий Исакбай Мурзабеков, руководитель Ошского отделения Ассамблеи народов Кыргызстана Балтагул Нурунбетов, заместитель муфтия КР Самидин Атабаев, казы города Ош Мурзакул Осмонов, сотрудники УВД города Ош, религиозные деятели и руководители городских и муниципальных учреждений, предприятий и ведомств, главы МТУ, представители общественности.

В своем приветственном слове виц-мэр отметила значимость проводимого мероприятия в контексте укрепления межнационального и межэтнического согласия.

"Сегодняшнее мероприятие проводится в целях реализации указов президента Садыра Жапарова "О концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы", "Об утверждении концепции духовно-нравственного развития личности и физического воспитания", реализации постановлений кабинета министров по указанным вопросам. Отмечу ключевую роль религиозных и общественных деятелей в правильном информировании общественности по претворению в жизнь вышеназванных указов и выскажу уверенность, что мы продолжим совместную работу в вопросах развития межконфессиональных и межэтнических отношений",- отметила вице-мэр.

В рамках мероприятия рассмотрены вопросы развития межконфессиональных и межэтнических отношений, укрепления семейных ценностей, противодействия всем формам насилия, коррупции, ответственности за распространение неподтвержденной информации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420744
Теги:
Госкомиссия по делам религий, мэрия, Ош
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  