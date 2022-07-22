В Оше обсудили вопросы укрепления межконфессиональных отношений

В мэрии города Ош состоялось собрание на тему "Биримдик жана ынтымак – бакубаттуулук". Об этом сообщает пресс-служба ошского муниципалитета.

По ее данным, в мероприятии приняли участие вице-мэр города Ош Венера Рыскулова, глава южного регионального отделения госкомиссии по делам религий Исакбай Мурзабеков, руководитель Ошского отделения Ассамблеи народов Кыргызстана Балтагул Нурунбетов, заместитель муфтия КР Самидин Атабаев, казы города Ош Мурзакул Осмонов, сотрудники УВД города Ош, религиозные деятели и руководители городских и муниципальных учреждений, предприятий и ведомств, главы МТУ, представители общественности.

В своем приветственном слове виц-мэр отметила значимость проводимого мероприятия в контексте укрепления межнационального и межэтнического согласия.

"Сегодняшнее мероприятие проводится в целях реализации указов президента Садыра Жапарова "О концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2021-2026 годы", "Об утверждении концепции духовно-нравственного развития личности и физического воспитания", реализации постановлений кабинета министров по указанным вопросам. Отмечу ключевую роль религиозных и общественных деятелей в правильном информировании общественности по претворению в жизнь вышеназванных указов и выскажу уверенность, что мы продолжим совместную работу в вопросах развития межконфессиональных и межэтнических отношений",- отметила вице-мэр.

В рамках мероприятия рассмотрены вопросы развития межконфессиональных и межэтнических отношений, укрепления семейных ценностей, противодействия всем формам насилия, коррупции, ответственности за распространение неподтвержденной информации.