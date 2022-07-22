Погода
$ 81.62 - 82.62
€ 86.60 - 87.60

Юные бишкекчане отдохнули на озере Иссык-Куль

115  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня на 6 автобусах в сопровождении машины и сотрудников УПСМ ГУВД города Бишкек 230 учащихся школ столицы прибыли в столицу. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, юные жители Бишкека провели 10 дней в летнем лагере "Жалын" на побережье озера Иссык-Куль.

На березу озера были проведены театрализованный праздник День Нептуна. Дети посетили исторический комплекс "Рух-Ордо", катались на самом большом теплоходе имени Алыкул. Также в лагерь приехал планетарий, где дети посмотрели познавательный мультфильм о космосе.

В последний день вожатые посвятили для детей концертную программу, а в завершение на берегу озера организован прощальный салют.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420747
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, Бишкек, досуг, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  