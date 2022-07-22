Юные бишкекчане отдохнули на озере Иссык-Куль

Сегодня на 6 автобусах в сопровождении машины и сотрудников УПСМ ГУВД города Бишкек 230 учащихся школ столицы прибыли в столицу. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, юные жители Бишкека провели 10 дней в летнем лагере "Жалын" на побережье озера Иссык-Куль.

На березу озера были проведены театрализованный праздник День Нептуна. Дети посетили исторический комплекс "Рух-Ордо", катались на самом большом теплоходе имени Алыкул. Также в лагерь приехал планетарий, где дети посмотрели познавательный мультфильм о космосе.

В последний день вожатые посвятили для детей концертную программу, а в завершение на берегу озера организован прощальный салют.