Раскачиваемая нестабильность. Кто играет на разлад Кыргызстана с Россией?

Центральная Азия всегда была полигоном для разыгрывания политических сценариев. Неудивительно, что с момента начала спецоперации на Украине ситуация усугубилась. Сейчас Запад пытается превратить Кыргызстан и ЦА в полигон для геополитических и информационных баталий.

Доказательством этому стало недавнее открытие в нашей стране программы под патронажем Фонда "Сорос Кыргызстан". С 23 июня 2022 года они презентовали "Программу помощи по созданию материалов дата-журналистики". Организаторы предлагают авторам писать, что сотрудничество с Россией и нахождение в ЕАЭС – сильно вредит Кыргызстану.

Ответственной за этот русофобский мессендж, по сообщениям ряда телеграм-каналов, выступает кыргызская НКО "Школа данных Кыргызстан". Интересно, что программа распространяется не только на нашу страну, но и на другие государства постсоветского пространства.

"Авторам нужно создать материалы на темы, связанные с негативным влиянием СВО на Украине на страны бывшего СССР. От них также требуются материалы о том, как российские компании обходят западные санкции; как мигранты, работающие в РФ, а также сбежавшие из России граждане влияют на жизнь в стране. К участию приглашаются жители стран бывшего СССР, рабочий язык программы – русский", - говорится в информации.

Интересно, что "Школа данных Кыргызстан" - часть международной сети School of Data, которая является проектом британского фонда Open Knowledge International (OKI) и американского Peer-to-Peer University (P2PU). Сеть School of Data финансируется фондом Сороса "Открытое общество".

По сути, деньги "Сороса" и западных игроков идут на подрыв отношений Кыргызстана с Россией и создании фейковой реальности в отношении происходящей спецоперации на Украине. Плюс ко всему они подрывают нейтралитет Кыргызстана по отношению к СВО. Согласны с эти и различные представители экспертного сообщества. Это, по их мнению, нужно внешним силам для того, чтобы сделать ЦА центром противостояния России. И главная роль отводится в них, как они считают, Фонду "Сорос".

По словам главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, несмотря на отключение интернета во время протестов в Каракалпакии, дислоцируемое на Украине агентство "БӘСЕ" получало постоянно видеосъемку с мест беспорядков, в том числе из небольших посёлков.

"Это обусловлено тем, что протестующие имели так называемые "чемоданчики Сороса" - набор на основе спутникового телефона для создания беспроводной связи с центром. Эта технология применялась и в Казахстане. Обращаю внимание, что "БӘСЕ" принадлежит одной из экстремистских группировок – "Демократический выбор Казахстана", возглавляемой Аблязовым. Заведуют этим информационным агентством супруги Садыковы, тесно связанные с украинским СБУ и проживавшие ещё пару месяцев назад в Киеве. В Горном Бадахшане мятеж активно поддерживался группировками, проникшими с территории Афганистана, в том числе связанными через секту исмаилитов с Лондоном. В Узбекистане выступление пришлось на июль 2022 года. Ряд моих коллег в Ташкенте, в том числе из силовых структур, открыто говорят, что с протестующими были тесно связаны британские и американские посольства", - отметил Мендкович.

При помощи западных фондов в Кыргызстане и других государствах пытаются на украинской теме раскачать русофобию и создать зону нестабильности. Не зря представители ГКНБ высказывают претензии в адрес подобных активистов и НПО. Бдительность спецслужб на данном этапе просто необходима и разумна. В противном случае следующим центром беспорядков в Центральной Азии с подачи подобных фондов и внешних игроков может стать Кыргызстан. Ведь события 2022 года в Каракалпакии, Горном Бадахшане и в Казахстане – звенья одной цепи и результат работы одних и тех же сил.