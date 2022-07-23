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Мэр Палермо выразил готовность сотрудничать с Кыргызстаном

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Посол Кыргызстана в Италии Таалай Базарбаев с целью установления и развития межрегиональных связей с Италией совершил рабочую поездку в сицилийский город Палермо, где встретился с мэром Роберто Лагалла.

Посол Кыргызстана, выразив заинтересованность кыргызской стороны в установлении сотрудничества и реализации двусторонних проектов с муниципалитетом Палермо, предложил мэру Роберто Лагалла возглавить региональную делегацию и посетить с визитом Кыргызстан.

Со своей стороны,Лагалла, отметив, что Кыргызстан является для Палермо новым и привлекательным направлением для развития международного сотрудничества, подчеркнул готовность заключить Соглашение о двустороннем сотрудничестве.

Посол также провел встречу с вице-президентом торгово-промышленной палаты Палермо. Достигнута договоренность изучить представленные инвестиционные проекты в Кыргызстане, подписать Меморандум о сотрудничестве между ТПП Кыргызстана и ТПП города Палермо и организовать визит итальянских предпринимателей в составе региональной делегации в Кыргызстан.

Рабочий визит завершился встречей с руководителем одного из крупнейших оперных театров Европы "Teatro Massimo" Марко Бетта, в ходе которой Базарбаев пригласил его посетить с визитом Бишкек для подписания Соглашения о сотрудничестве с Кыргызским национальным академическим театром оперы и балета имени Малдыбаева, организации совместных концертов с участием оперных певцов и артистов балета, а также обучающих стажировок для них".


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URL: https://www.vb.kg/420759
Теги:
Италия, посольство, Кыргызстан
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