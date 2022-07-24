Скончался известный народный поэт Кыргызстана Вячеслав Шаповалов

Скончался известный народный поэт Кыргызстана, переводчик тюркской и европейской поэзии, литературовед Вячеслав Иванович Шаповалов. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил народный писатель Кыргызстана Султан Раев.

Вячеслав Шаповалов родился 28 октября 1947 года в городе Фрунзе (ныне г. Бишкек). В 1971 году окончил филологический факультет Кыргызского государственного университета, после – преподаватель Пржевальского пединститута, аспирант, доцент, профессор, директор ряда центров и институтов, проректор по науке и новым технологиям, начальник управления научной политики Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына (КНУ).

Народный поэт КР, заслуженный деятель культуры КР, лауреат государственной премии КР, доктор филологических наук, профессор.

Один из крупнейших русских поэтов Центральной Азии. Печататься в русскоязычных изданиях КР начал с 1963 года. Автор 12 книг стихотворений и поэм, 5 монографий, более 30 книг переводов киргизской поэзии. Стихи публиковались в России, на Западе, а также на кыргызском, казахском, украинском, осетинском и других языках. Поэма "Рождение манасчи", первое значительное произведение об эпосе "Манас" в мировой литературе, вышла в переводе на французский язык ("La naissance d"une barde-manastchi"). Участник международного поэтического фестиваля в Струге (Югославия, 1990).

Редакция vb.kg выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича.