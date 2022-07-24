Погода
$ 81.50 - 82.50
€ 83.00 - 84.00

Миллиардер из Индии обошел Гейтса и стал четвертым самым богатым человеком

231  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Индийский миллиардер Гаутам Адани обошел Билла Гейтса и стал четвертым самым богатым человеком в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Адани вырос до $112,5 млрд 21 июля, превысив состояние соучредителя Microsoft Corp. на $230 млн.

В этом году индийский магнат увеличил свое состояние на $36 млрд – больше, чем кто-либо другой, в то время как состояние Гейтса сократилось, поскольку он совершил благотворительные пожертвования и распродал акции технологических компаний.

Адани, построивший свою империю на торговле сельскохозяйственной продукцией, углем и портах, поднялся в рейтинге богатства, в котором традиционно доминировали американские технологические предприниматели.

Адани также занимается диверсификацией в области зеленой энергетики, аэропортов, центров обработки данных, цифровых услуг и средств массовой информации, согласовывая свою стратегию с программой национального строительства премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Фирмы в его одноименной группе привлекли глобальных инвесторов, в том числе французскую TotalEnergies SE и Warburg Pincus.

Адани – бизнесмен в первом поколении, он бросил колледж и начал с сельскохозяйственной торговой фирмы в конце 1980-х годов, а накопил почти все свое состояние за последние два года.

Источник: news.liga.net


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/420768
Теги:
Индия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  