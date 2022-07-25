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Стало известно о планах Трасс занять пост премьера за счет темы России

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- Соня Ким
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Глава министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс, баллотирующаяся на пост премьер-министра страны, планирует одержать победу над своим соперником бывшим министром финансов Риши Сунаком за счет антироссийской риторики. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что Трасс считает вопросы внешней политики и безопасности своей сильной стороной. В частности, она намерена обвинить Сунака в слишком мягком подходе к действиям России и Китая. Источник сообщил, что в вопросе введения банковских санкций против России Минфин при Сунаке не хотел двигаться так быстро, как хотели премьер-министр Борис Джонсон и Трасс.

"У Лиз есть опыт, авторитет и решимость, когда дело доходит до Украины и Китая, что ставит ее в ряд партийных "ястребов", в то время как Риши больше находится на стороне "голубей"", - поделился с газетой один из соратников главы британского МИД. Он также добавил, что позиция Трасс заключается в том, что "сейчас более опасное время, чем когда бы то ни было со времен завершения холодной войны", и именно она может вернуть Великобритании лидирующую роль на мировой арене.

Источник:lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/420775
Теги:
Великобритания, премьер-министр
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