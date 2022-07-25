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Трамп осудил чрезмерное финансирование Украины со стороны США

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США выделяют Украине гораздо больше средств, чем Европа. Об этом в субботу, 23 июля, заявил экс-президент страны Дональд Трамп, выступая на студенческой конференции под эгидой Turning Point USA во Флориде. Запись трансляции доступна на YouTube-канале TalkTV.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон выделил Киеву более $60 млрд.

"Европейские страны, которые, очевидно, более затронуты этим, чем мы, дали лишь крошечную долю данной суммы", - сказал он.

При этом он напомнил, что размер госдолга США составляет $35 трлн.

Бывший американский лидер также считает, что конфликта на Украине не произошло, если бы главой государства остался он, а не Джо Байден.

Накануне сообщалось, что власти США ожидают, что конгресс выделит Киеву новый пакет финансовой помощи после исчерпания уже одобренных $40 млрд.

В этот же день высокопоставленный чиновник Пентагона сообщил, что объем военной помощи США Украине достиг $8,2 млрд с начала спецоперации по защите Донбасса.

Также в пятницу Белый дом сообщил, что США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн, в том числе 580 ударных беспилотников Phoenix Ghost.

При этом издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США Джо Байдена не хочет отправлять Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle, которые Киев запрашивал для помощи в борьбе с Россией.

В свою очередь газета The New York Times написала, что военная поддержка западных стран Украине начинает ослабевать, так как они все больше сомневаются в победе Киева.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/420776
Теги:
США, Украина, Дональд Трамп
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